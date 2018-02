NiceHash bo začel vračati ukradene bitcoine, v petek prvo desetino

Strankam bodo nakazali izključno bitcoine

1. februar 2018 ob 07:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Denar, ki so ga uporabnikom spletne družbe NiceHash hekerji ukradli 6. decembra lani, bo podjetje s petkom začelo postopno vračati, so sporočili.

Nicehash bo sprva vrnil le 10 odstotkov ukradenih sredstev, v prihodnjih mesecih pa bodo sledila druga obročna plačila, so zapisali na spletni strani družbe, ki se ukvarja z rudarjenjem kriptovalut. Ob tem zagotavljajo, da bodo pod enakimi pogoji poplačani vsi uporabniki, nakazali pa jim bodo izključno bitcoine. Vsako vračilo sredstev bodo vnaprej napovedali, uporabniki pa bodo lahko spremljali postopek povračila.

Kot smo že poročali, so hekerji v začetku decembra napadli slovensko družbo NiceHash in ji ukradli okoli 4700 bitcoinov, tisti trenutek vrednih okoli 56 milijonov evrov. Podjetje je dva tedna po napadu ponovno začelo delovati, takrat je tudi sporočilo, da so s skupino tujih vlagateljev zagotovili sredstva, s katerim bodo svojim uporabnikom zagotovili stanje na računih, kot je bilo pred hekerskim napadom.

Preiskava napada še poteka, pri tem pa družba sodeluje s preiskovalci in forenziki. Po napadu so okrepili tudi varnostne ukrepe, so še zagotovili.

Vrednost bitcoina se v teh dneh giblje okoli 10.000 dolarjev. Rekordne vrednosti je ta kriptovaluta sicer imela decembra lani, ko je bila celo okoli 20.000 dolarjev.

