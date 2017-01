NKBM in KBS uradno združeni v enotno banko

NKBM si je lani pripojila tudi poštno banko

3. januar 2017 ob 12:22,

zadnji poseg: 3. januar 2017 ob 12:23

Maribor - MMC RTV SLO/STA

NKBM je pred koncem leta s strani Evropske centralne banke prejela dovoljenje za pripojitev KBS banke, tako da sta zdaj tudi uradno združeni v enotno banko.

Nova kreditna banka Maribor (NKBM) si je lani že pripojila Poštno banko Slovenije, zdaj pa pod svoje okrilje združuje še nekdanjo slovensko podružnico Raiffeisen Bank. Vse obveznosti in pravice sedanje KBS banke bodo prenesene na NKBM, ob združitvi pa bo poslovanje za stranke nemoteno, zato obisk banke za komitente zaradi te spremembe ni potreben. Z združitvijo bo NKBM še okrepila položaj in nadaljevala z uresničevanjem ambicioznih načrtov skupnih lastnikov obeh bank.

S povezavo obeh bank bodo stranke postopoma pridobile širšo ponudbo sodobnih bančnih storitev po njihovi meri, z mrežo poslovalnic, razvejano po vsej državi pa jim bo združena banka kmalu še bližje in bolj dostopna, sporočajo iz NKBM-ja, ki je že nekaj časa v lasti ameriškega sklada Apollo in EBRD-ja.

Združena banka ima zdaj 70 bančnih poslovalnic in 17 poslovnih enot za gospodarske družbe, od septembrske združitve s PBS-jem pa posluje tudi na več kot 500 poštah in pogodbenih poštah. NKBM je tako banka z največjo poslovno mrežo in s 13,3-odstotnim tržnim deležem druga največja banka v Sloveniji. Novi lastniki NKBM-ja so že večkrat napovedali, da je njihova dolgoročna strategija priti do vsaj 25-odsotnega tržnega deleža, ki bi jim zagotovil stroškovno učinkovitost.

V prihodnjih mesecih se bodo postopki združevanja nadaljevali. V načrtu je poenotenje informacijskih sistemov, postopoma pa bodo prenesli račune strank nekdanje KBS banke v sistem NKBM-ja. O datumu prenosa, novi številki bančnega računa in vseh dodatnih informacijah bodo stranke pravočasno obvestili.

G. C.