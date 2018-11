NLB na borzi: "Glava in srce ostajata v Ljubljani"

Država je v postopku IPO prodala 59,1 % vseh delnic

14. november 2018 ob 11:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

NLB-jeve delnice so začele kotirati na ljubljanski in londonski borzi. S tem se je končala prodaja 65 odstotkov naše največje banke, država pa je ohranila kontrolni delež. "Ostajamo slovenska bančna skupina," je ob tem zatrdil prvi mož NLB-ja Blaž Brodnjak.

Nova Ljubljanska banka je zdaj v pretežno razpršeni zasebni lasti. Država je v postopku IPO prodala 11.818.181 delnic oz. 59,1 odstotka vseh delnic NLB-ja po ceni 51,5 evra, s čimer je iztržila nekaj manj kot 609 milijonov evrov. V najboljšem primeru bo delež narasel na 65 odstotkov, izkupiček za državo pa na 669,5 milijona evrov.



Ob začetku kotiranja delnic na ljubljanski borzi je prvi mož banke Blaž Brodnjak zagotovil, da se jim zdaj odpirajo nova obzorja, saj je bilo poslovanje pet let zelo omejeno. Omejevalne ukrepe je banki naložil Bruselj, da ne bi imela konkurenčne prednosti pred tekmicami, potem ko je leta 2013 dobila državno pomoč. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Metod Dragonja pa je povedal, da je Slovenija izpolnila prvi, najpomembnejši del zavez Evropski komisiji ter s tem pridobila potrebno verodostojnost.

"Lastniki najuglednješji vlagatelji"

Po Brodnjakovih besedah poleg države lastnike zdaj sestavljajo najuglednejši svetovni vlagatelji z vsega sveta in z večinoma dolgoročnim pogledom na razvoj vrednosti banke. Od novih zasebnih lastnikov na čelu s finančno družbo Brandes Investment Partners in Evropsko banko za obnovo in razvoj Brodnjak pričakuje aktivno upravljanje. Glede tega je sicer zagotovil, da so pod njegovim vodstvom delovali neodvisno in profesionalno, tako pa bo tudi v prihodnje, ne glede na imena v upravi. Vlagatelji v lastniški strukturi bodo po njegovih besedah gotovo poskrbeli, da bodo v upravi sedeli neodvisni in prekaljeni profesionalci.

Ne bo več omejitev za čezmejno poslovanje in nekaterih cenovnih omejitev. Ostajajo pa do konca 2019 prepoved prevzemov, prepoved agresivnega oglaševanja in opravljanja storitev lizinških poslov. Ker prodaja 75 odstotkov minus ene delnice državnega lastniškega deleža ne bo izvedena do konca letošnjega leta, bo morala NLB sprožiti tudi prodajo svojega deleža v hčerinski zavarovalnici NLB Vita. A Brodnjak upa, da bo mogoče v pogovorih z Evropsko komisijo začeti temo upravičenost preostalih omejitev in zahtev in doseči njihovo odpravo. V kratkem naj bi v Ljubljano na obisk prišla tudi pristojna evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager.

Imajo velike načrte

Prvi mož NLB-ja je dodal, da je banka tako kot celoten slovenski sistem po bančni sanaciji, ki jo je označil za vzorčno, v zelo dobri kondiciji in da je sistemsko pomembna institucija poleg Slovenije še v petih državah. Tudi v prihodnje ima po njegovih besedah v regiji, kjer deluje, zelo velike ambicije. Skupina deluje na trgih Srbije, Črne gore, BiH, Kosova in Makedonije, Brodnjak si želi, da bi enkrat vanjo lahko vključili tudi Hrvaško, ki je za slovensko gospodarstvo v regiji najpomembnejši trg.

Predsednica uprave SDH-ja Lidija Glavina je napovedala, da bo holding nadaljeval prodajo preostanka delnic do konca 2019. SDH bo delež lahko prodal po šestmesečnem moratoriju. Pri tem ne bo nobenih cenovnih razponov, postopki pa bodo poenostavljeni, saj bo šlo za sekundarno emisijo delnic. "Čakali bomo, da dobimo največ."

A. S.