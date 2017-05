NLB v prvem trimesečju ustvaril dve tretjini celotnega lanskega dobička

Pomembno so k dobičku prispevale sprostitve oslabitev in rezervacij

12. maj 2017 ob 18:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Skupina NLB je v prvem trimesečju ustvarila 81,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 56 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in skoraj dve tretjini lanskoletnega dobička.

Lani je NLB na ravni skupine namreč ustvaril 110 milijonov evrov čistega dobička, matična banka pa 63,8 milijona evrov čistega dobička. Matična banka NLB je v prvem trimesečju letos ustvarila 58,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 39 odstotkov več glede na enako obdobje lani.

V NLB poudarjajo, da je bilo ključno za dober letošnji poslovni izid sproščanje oslabitev in rezervacij. V prvih treh mesecih so jih na ravni skupine sprostili za 24,5 milijona evrov oz. 546 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Na ravni matične banke pa so jih sprostili za 12,1 milijona evrov oz. 317 odstotkov več kot v prvih treh mesecih lani.

Rast povpraševanja po posojilih

Prvo trimesečje pa je pri NLB zaznamovala tudi rast povpraševanja po posojilih. Tako je obseg kreditov fizičnim osebam v prvih treh mesecih narasel za dva odstotka glede na stanje ob koncu 2016. Stroški NLB pa so se v primerjavi z enakim obdobjem lani v prvem trimesečju znižali za pet odstotkov.

Nadaljevalo pa se je tudi zmanjševanje obsega slabih posojil. V prvih treh mesecih je bil upad šestodstoten. Delež slabih posojil je tako nazadoval s 13,8 odstotka ob koncu 2016 na 12,7 odstotka. Po širši definiciji nedonosnih terjatev, kot jo opredeljuje Evropski bančni organ, pa je obseg z 10 odstotkov ob koncu 2016 zdrsnil na 9,3 odstotka.

Bonitetna agencija Standard and Poor's je NLB-ju zvišala dolgoročno kreditno oceno z BB- na BB. Kot razlog pa so navedli stabilno gospodarsko rast, hitro zmanjšanje obsega slabih posojil, izboljšano kreditno sposobnost in izboljšano likvidnost banke.



Visoka kapitalska ustreznost

Kapitalska ustreznost skupine je kljub izplačilu dividende državi v višini lanskega dobička matične NLB ostala visoka. S 16,7 odstotka je bil količnik skupnega kapitala glede na stanje konec 2016 nižji za 0,3 odstotne točke. Na ravni matične banke je medtem upadel za 0,4 odstotne točke na 23,0 odstotka.

Dobri poslovni rezultati prihajajo tik pred začetkom prodaje 50 odstotkov banke po metodi prve javne ponudbe delnic. Uradni postopki za njeno izvedbo bi lahko stekli v ponedeljek, potem ko bo soglasje prižgal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga. Država mora po odločitvi Evropske komisije v dveh korakih prodati 75 odstotkov minus eno delnico. Do konca tega leta mora tako država prodati najmanj 50 odstotkov, preostalo pa do konca prihodnjega leta.

L. L.