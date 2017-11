Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gospodarska rast v Evropi vpliva tudi na dražje naftne derivate. Foto: Pixabay Dodaj v

Nova podražitev, dizel tako drag ni bil že od maja 2015

Podražitev za dva centa

20. november 2017 ob 15:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ceni reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, se bosta opolnoči spet zvišali.

Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za dva centa na 1,300 evra, dizelskega goriva pa za 1,9 centa na 1,252 evra.

Bencin je bil na tej ravni nazadnje aprila letos, dizelsko gorivo pa maja predlani. Aprila 2017 je bilo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,308 evra. Dizelsko gorivo je bilo na ravni 1,252 evra za liter nazadnje maja 2015, je razvidno s spletne strani gospodarskega ministrstva.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami.

Drugod po državi cene teh goriv ostajajo regulirane. Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar - evro. Od julija se pri izračunu modelske cene upošteva tudi biokomponenta.

T. H.