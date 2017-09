Novo vodstvo GZS-ja, drugačen pristop? Sonja Šmuc napoveduje več sodelovanja s sindikati.

Šmučeva je edina kandidatka

14. september 2017 ob 12:16

Upravni odbor Gospodarske zbornice bo popoldne potrdil edino kandidatko za operativno vodenje GZS-ja, ekonomistko magistrico Sonjo Šmuc, dozdajšnjo izvršno direktorico Združenja Manager.

Šmučeva je po besedah predsednika zbornice Boštjana Gorjupa s svojimi izkušnjami in znanjem prava kandidatka za sodelovanje pri uresničitvi ciljev GZS, sama pa je, potem ko je postala kandidatka, napovedala nadaljnjo podporo gospodarski odličnosti in rasti.

Svoje cilje in poglede bo predstavila na današnji seji, za Radio Slovenija pa je že prej opisala svoje prednostne cilje: "Od vključevanja zaposlenih nad 55 let, vprašanje obdavčitve dela - to je zelo ključna razvojna točka -, vprašanje šolanja mladih in odločitve za več tehničnih poklicev." Sonja Šmuc želi med drugim povečati članstvo v Gospodarski zbornici, spopasti se bo morala z GZS-jevo bilanco v rdečih številkah.

Drugačen pristop do sindikatov

Povsem sveže vodstvo Gospodarske zbornice napoveduje drugačen pristop do sindikatov, pričakovati je več sodelovanja, manj vkopanosti na svojem bregu, seveda s pričakovanji, da tudi sindikati razumejo razvojno smer. "Konec koncev gospodarsto niso samo menedžerji, gospdarstvo niso samo podjetja, gospodarstvo so zaposleni v teh podjetjih in razumevanje tega - po eni strani s strani gospodarstvenikov do delavcev in z druge strani tudi sindikatov, ko zastopajo delavce -, naj zastopajo razvojno smer ... ta filozofija bi se mi zdela pomembna," je Šmučeva še dejala v prispevku Maje Derčar.

Dosedanji generalni direktor Samo Hribar Milič je umik s tega položaja napovedal julija, še naprej pa ostaja v zbornici in bo opravljal druge naloge. Zbornico je vodil od novembra 2006, ko je postal začasni predsednik, od junija 2007 pa je generalni direktor zbornice.

Dogovor o sodelovanju ministrstva in GZS-ja

Seje se bo udeležil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki bo med drugim spregovoril o infrastrukturi kot priložnosti in oviri za gospodarski razvoj, v tej zvezi pa bo državni sekretar z infrastrukturnega ministrstva Jure Leben razpravljal tudi o drugem tiru kot o priložnosti za slovensko gospodarstvo in Slovenijo. Gospodarsko ministrstvo, Spirit in GZS bodo ob tej priložnosti podpisali še dogovor o sodelovanju na področju spodbujanja internacionalizacije slovenskega gospodarstva.

