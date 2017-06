Ob anketi 15 odstotkov občanov 86-odstotna podpora Magni v Hočah

Občinska anketa, izidi neuradni

22. junij 2017 ob 07:43

Hoče - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Lokalne oblasti so, kot kaže, prisluhnile ali vsaj poizvedele za mnenje prebivalcev o novem projektu družbe Magna, ki že nekaj časa dviga prah, tudi med okoljevarstveniki.

Krajani Hoč - Slivnice so na občinskem anketiranju večinsko podprli Magnino lakirnico v Hočah. Občina je namreč na pobudo občinskega sveta in župana Marka Sorška med občane razdelila anketo, s katero so se lahko opredelili do predvidene naložbe. Rezultati so presenetili vodstvo občine.

Kar 86 odstotkov krajanov od dobrih 1400 vrnjenih glasovnic je podprlo uresničitev Magnine naložbe v Hočah. S tem pa se je - kot pravi župan - pokazalo, da projekt ima podporo tudi med ljudmi, ki bodo v neposredni bližini napovedane tovarne. "Sem zelo pozitivno presenečen. Moj interni cilj je bil, da bi bilo dejansko čez 60 odstotkov podpore."

Sicer pa so bili ti, za zdaj še neuradni podatki, predstavljeni na občinski seji na kateri se je ponovno razvnela debata tudi o poseku rogoškega gozda. Za zdaj je tako, kljub še vedno določenemu nasprotovanju, sprejeto, da se bodo krčili le štirje od predvidenih osmih hektarjev gozda. Bo pa za to potrebna ponovna sprememba občinskega prostorskega načrta.

"Sem že podpisal sklep, smo v postopku sprejemanja. Takrat bo tudi po skrajšanem postopku 15-dnevna javna razgrnitev za javno razpravo, torej da se zmanjša z 8,62 na štiri hektarje," je povedal župan.

Koliko gozda se bo posekalo, je namreč treba določiti še pred začetkom pridobivanja gradbenega dovoljenja. Vlogo za to pa bo Magna lahko podala po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja, za katerega Soršak meni, da "če bomo konstruktivni, mislim, da zadevo lahko rešimo v juniju."

Ob tem pa na občini še dodajajo, da se rešujejo problemi tudi z nadomestnimi zemljišči. Pred kratkim naj bi bil namreč odpovedan zakup zemljišč, ki jih je najemala Perutnina Ptuj.

Aleks Horvat, Radio Slovenija