Zagate s kmetijskimi zemljišči pri projektu Magna Steyr

Kaj bo s pogodbami, če projekt propade

6. junij 2017 ob 07:50

Hoče - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Slab mesec pred rokom, ki ga je za naložbo v proizvodni obrat postavila Magna Steyr, pristojni pospešeno rešujejo še vsa odprta vprašanja, ki predstavljajo oviro v projektu.

Ena od takih je pridobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč, do nakupa katerih so upravičeni tisti, ki so občini prodali kmetijska zemljišča ali bi bili razlaščeni zaradi graditve te lakirnice.

Občina Hoče Slivnica v prvi fazi projekta - za postavitev lakirnice na 15 hektarjih - od 40 lastnikov, povečini nekmetov, odkupuje kmetijska zemljišča po enotni ceni odvisno do bonitete zemljišča . Z večino, razen štirimi, je občina že podpisala pogodbe

"Te štiri naj bi bile realizirane, ko se pripravijo zemljišča v Račah s strani države oziroma sklada kmetijskih gozdov in zemljišč," je napovedal tamkajšnji župan Marko Soršak.

Sklad je od kmetov prejel šest vlog za nakup nadomestnih zemljišč v obsegu 14 hektarjev, nekaj zemljišč je na območju Rogoze, nekaj na območju Rač, kjer pa zemljišča že obremenjena z zakupom.

Zadeve skušajo reševati sporazumno, pravi direktorica sklada Irena Šinko. "En zakupnik je že podal delno odpoved zakupne pogodbe, en zakupnik pa še ni dal oziroma jo pogojuje s predčasnim podaljšanjem zakupne pogodbe."

Rden od kmetov, Rado Lobnik, ki pogodbe o predaji zemljišč občini še ni podpisal. pravi, da zahteva sočasno menjavo pogodb pri notarju: "Če ne dobim možnosti nakupa drugih zemljišč, jaz mojih zemljišč ne bom prodal."

Vprašanje, ki si ga zastavljajo tisti, ki so občini že prodali zemljišča, pa je: Ali bodo v primeru, da si Magna premisli, najemali še do nedavna lastna zemljišča? Še bolj kot z nadomestnimi zemljišči pa celoten projekt pod vprašaj postavlja postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljena, ki ga Magna pričakuje do 1. julija.

Jernejka Drolec, Radio Slovenija