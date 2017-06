Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Če oddajate stanovanje, ali kakšno drugo nepremičnino, turistom, poskrbite, da boste to ustrezno prijavili Fursu. Foto: Matic Eržen Sorodne novice Zakonito oddajanje sob prek Airbnb-ja tako rekoč nemogoče Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oddajate nepremičnine turistom? Furs vam bo poleti še bolj gledal pod prste.

Kazni so do 7.000 evrov

20. junij 2017 ob 15:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Finančna uprava bo v času turistične sezone poostrila nadzor nad oddajanjem nepremičnin v turistični najem. Če oddajate v turistični namen, morate to registrirati, opozarjajo.



Na finančni upravi (Furs) so pojasnili, da lahko fizične osebe, ki želijo turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za kratko časovno obdobje, se morajo za to registrirati kot sobodajalci ali kot samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. Tudi, če oddajajo nepremičnino v turistični najem na Hrvaškem, so dolžni te prihodke prijaviti v Sloveniji in opraviti vpis v davčni register.

Furs se bo v okviru poostrenih nadzorov usmeril predvsem na ustrezno registracijo ponudnikov storitev ter na izpolnjevanje davčnih obveznosti. Za posameznika, ki dela na črno, je predpisana globa od 1.000 do 7.000 evrov. V primeru, če posameznik tudi oglašuje delo na črno oz. če oglašuje delo ali dejavnost, preden je sklenjena civilnopravna pogodba, pa se to kaznuje z globo od 500 do 2.500 evrov, so navedli.

A. Č.