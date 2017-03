Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Italijanski Safil je obljubil, da ne bo odpuščal socialno ogroženih delavcev. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Optyl množično odpušča, tudi socialno ogrožene

Sindikat napoveduje tožbo

8. marec 2017 ob 15:47

Ormož - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Več kot četrtina od 228 zaposlenih v ormoški tovarni očal Optyl bo izgubila zaposlitev, med njimi tudi invalidi in matere samohranilke, čeprav je bilo dogovorjeno drugače.



Potem, ko so januarja v ormoški tovarni očal, ki je del italijanske skupine Safil, napovedali odpuščanje, je dobra četrtina oz. 228 delavcev v ponedeljek začelo prejemati obvestila o odpustu. V podjetju pa se niso držali dogovora s sindikati o tako imenovanem mehkem odpuščanju in neodpuščanju socialno ogroženih delavcev.



V sindikatu SKEI so zgroženi, ker je italijanski lastnik ormoške tovarne očal vročil obvestila o prenehanju delovnega razmerja tudi 20 delovnim invalidom. O njihovi usodi bo zdaj odločala komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odpustili pa naj bi bili tudi pet mater samohranilk. To se zdi sindikatu popolnoma nedopustno in zato napovedujejo tožbo.

Sicer pa na ptujskem zavodu za zaposlovanje pričakujejo, da se bo za večino odpuščenih delavcev tovarne očal, našla druga zaposlitev. V tem okolju je namreč več podjetij napovedalo zaposlovanje, med drugimi Boxmark, Arcont in TVP. Za tiste, ki se bodo prijavili na zavod, pa bodo začeli iskati delo takoj oz. že med odpovednim rokom.

A. Č., Aleks Horvat, Radio Slovenija