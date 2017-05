Pet bi jih bilo nadzornikov SDH-ja

Imen na MF-ju ne razkrivajo

12. maj 2017 ob 15:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Strokovna komisija za nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je ministrici za finance Mateji Vraničar Erman predlagala pet kandidatov za nova nadzornika holdinga.

Na javni poziv se je sicer prijavilo 24 kandidatov, 15 jih je izpolnjevalo pogoje, pet pa jih je prišlo v končni izbor, so danes sporočili z ministrstva, kjer imen ne razkrivajo. Ministrica bo oblikovala svoj predlog, ki ga bo predlagala vladi. Nato o novih nadzornikih holdinga (SDH) dokončno odloči še DZ.

V nadzornem svetu SDH-ja sta se dve mesti sprostili, potem ko je decembra lani preminil član Drago Ferfolja, članica Lidia Glavina pa je prevzela mesto predsednice uprave SDH-ja. Za ti mesti sta se na predlog Vraničar Ermanove potegovala Franc Žmavc in Željko Puljić, ki pa sta po številnih zapletih in, kot sta dejala, zaradi političnih igric le dan pred glasovanjem DZ-ja o njunem imenovanju odstopila od kandidature.

Strokovni komisiji v takratni sestavi Peter Kraljič, Danica Purg in Aleksander Nagode, ki je predlagala Žmavca in Puljića, so med drugim očitali, da ni preverila kandidatov pri nadzornih agencijah. Ministrstvo je nato v strokovno komisijo postavilo nove člane, in sicer Danijelo Brečko, Boruta Bratino, Marka Jakliča in Andreja Verhovnika Marovška.

A. Č.