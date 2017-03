Ministrstvo za finance: Nimamo zakonske podlage za preverjanje kandidatov za nadzornika SDH-ja

Finančna ministrica ne dvomi o delu strokovne komisije

2. marec 2017 ob 17:08,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 18:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na finančnem ministrstvu so se odzvali na očitke, da predlagana kandidata za nadzornika SDH-ja nista primerna za to funkcijo. Na ministrstvu poudarjajo, da niti komisija niti ministrstvo nimata zakonske podlage za preverjanje kandidatov pri nadzornih agencijah. Ministrica pa poudarja, da strokovni komisiji zaupa.

Kandidata za manjkajoča člana nadzornega sveta SDH-ja je pretekli teden na predlog strokovne komisije podala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman. Kandidata Željko Puljič in Franc Žmavc pa sta bila deležna številnih kritik na račun njune primernosti.

Po poročanju Dela je Agencija za trg vrednostnih papirjev leta 2001, ko je kandidiral za člana uprave Intare, presodila, da ni primeren za opravljanje funkcije, ki pomeni zakonito, skrbno in vestno upravljanje tujega premoženja. Medtem je portal Siol razkril, da je KPK leta 2012 ugotovil, da je tedanja uprava Telekoma, katere član je bil tudi Puljič, ravnal koruptivno pri prodaji in nakupu deležev v kosovski družbi Ipko.net.

Ministrica zaupa komisiji

Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da strokovna komisija v sestavi Peter Kraljič, Danica Purg in Aleksander Nagode, ki je za ministrico pripravila seznam štirih kandidatov, nima zakonske podlage za preverjanje kandidatov pri nadzornih organih. Kandidati, ki so prišli v ožji izbor, so, tako ministrstvo, izpolnjevali zahtevane pogoje.



Ministrica za finance je ob tem navedla, da zaupa v strokovnost komisije, ki je pripravila predlog kandidatov. Kandidati so zdaj kandidati vlade in zdaj je vlada tista, ki do naslednjega sklica seje lahko umakne predlagane kandidate, so še dejali na ministrstvu.

Dodali so, da je ministrica predlog kandidatov vladi predložila tudi po posvetovanju glede njihove politične, in ne le strokovne sprejemljivosti. Glede na zahtevo po strokovnem dopolnjevanju kandidatov s trenutno sestavo nadzornikov SDH-ja pa je strokovna komisija dala prednost kandidatom s strokovnim znanjem iz upravljanja obveznosti in premoženja v kombinaciji s strokovnim znanjem s področij financ in korporacijskega prava, so sklenili na ministrstvu.

Puljić: Nikoli nisem bil v kazenskem postopku

Kandidat za nadzornika Željko Puljić se je odzval na očitke in zavrnil navedbe o neprimernosti njegove kandidature. Meni, da gre za zlonamerne očitke "s ciljem škodovati poslovnemu ugledu in mojemu dobremu imenu." Ob tem je dodal, da nikoli ni bil v nobenem kazenskem postopku, kar je tudi moral dokazati ob kandidaturi.

O očitkih, da je bil član uprave Telekoma Slovenije, ki naj bi po ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) pri prodaji in nakupu deležev v kosovski družbi Ipko.net in izdaji poroštva za obveznosti Najdi.si ravnala koruptivno, je dejal, da je KPK pregledovala pravne posle v obdobju 2007-2009 in da je ugotovitve objavila avgusta leta 2012.

O očitkih, da bi lahko bil kot nekdanji član uprave Telekoma zaradi tožb v konfliktu interesov v primerih, ko se bo odločalo o Telekomu, pravi, da so povsem neutemeljeni. Telekom ni opredeljena kot strateška ali kot pomembna naložba, zakon pa jasno opredeljuje postopek ugotavljanja potencialnih konfliktnih interesov ter način odločanja in ravnanja v takšnih primerih. Obenem dodaja tudi, da ni bil nikoli politično aktiven niti ni član nobene politične stranke.

Državni zbor bo o predlaganih kandidatih glasoval na naslednji redni seji, ki se bo predvidoma začela 20. marca.

L. L.