Petrol z dobičkom na račun višjih cen nafte

Večja prodaja trgovskega blaga

16. november 2018 ob 10:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupina Petrol je v prvem devetmesečju na letni ravni povečala prihodke od prodaje za 18 odstotkov na 3,91 milijarde evrov, predvsem zaradi višjih cen nafte. Čisti dobiček se je zvišal za 14 odstotkov na 68,8 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa upadel za dva odstotka na 85,5 milijona evrov.

Petrol je na ravni skupine s prodajo trgovskega blaga v prvih devetih mesecih ustvaril 445,9 milijona evrov prihodkov, kar je 11 odstotkov več kot v tem času lani, izhaja iz poročila o poslovanju.

Petrol je na ravni skupine prodal 2,5 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je odstotek več kot v prvih devetih mesecih lani. Na domačem trgu, v Sloveniji, je prodal 1,23 milijona ton proizvodov iz nafte, kar predstavlja 49 odstotkov celotne prodaje skupine. Prodaja pogonskih goriv (motornih bencinov in dizelskega goriva) je bila za tri odstotke boljša.

Na trgih jugovzhodne Evrope so prodali 577.100 ton proizvodov iz nafte, kar je odstotek več kot v tem času lani. Glavni prodajni artikli na teh trgih so dizelsko gorivo in motorni bencini. Na trgih EU-ja so medtem prodali 691.400 ton proizvodov iz nafte, kar je na ravni lanske prodaje. Glavni prodajni artikel na teh trgih je dizelsko gorivo.

Prodaja utekočinjenega naftnega plina se je povečala za pet odstotkov na 119.400 ton. Ob tem je prodal še 13,2 teravatnih ur zemeljskega plina in 13,7 teravatnih ur električne energije.

Slabe gospodarske razmere na JV Evrope

Matična družba Petrol je devetmesečje končala s 3,05 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar na letni ravni predstavlja 11-odstotno rast, čisti dobiček se je povečal za 20 odstotkov na 59,29 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa upadel za 10 odstotkov na 65,59 milijona evrov.

Petrol je imel konec septembra na ravni skupine v mreži 495 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 317, na Hrvaškem 105, v Bosni in Hercegovini 39, v Srbiji 12, v Črni gori 11 in na Kosovu 11. "V Sloveniji in na Hrvaškem se gospodarske razmere izboljšujejo, druge države z območja jugovzhodne Evrope, ki so Petrolovi prodajni trgi, pa se še vedno soočajo z zahtevnimi gospodarskimi razmerami, nizko kupno močjo in visoko brezposelnostjo," so zapisali v poročilu o poslovanju.

G. C.