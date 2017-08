Petrol polletni dobiček povečal na 34 milijonov evrov

Polletni poslovni izidi

25. avgust 2017 ob 08:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupina Petrol je prvo polletje ustvarila 34 milijonov evrov čistega dobička, kar je šest odstotkov več kot v prvega pol leta lani. Čisti prihodki od prodaje so v primerjalnem obdobju porasli za 26 odstotkov na 2,15 milijarde evrov.

Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je v primerjalnem obdobju porasel za 10 odstotkov na 72,4 milijona evrov. Petrol je 56 odstotkov EBITDA realiziral s prodajo naftnih derivatov, 19 odstotkov s prodajo trgovskega blaga, 16 odstotkov z energetskimi in okoljskimi sistemi, šest odstotkov s prodajo utekočinjenega naftnega plina, tri odstotke pa s prodajo in trgovanjem z ostalimi energenti, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola.

Prilagojeni kosmati poslovni izid skupine je znašal 190,4 milijona evrov, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2016. Petrol je poslovanje v polletju razkril, potem ko se je s poročilom o poslovanju na četrtkovi seji seznanil nadzorni svet družbe.

1,5 milijona ton proizvodov iz nafte

Skupina Petrol je v prvem polletju leta prodala 1,5 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je sedem odstotkov več kot v prvem polletju lani. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 72.500 ton, kar pomeni petodstotno povečanje, prodaja zemeljskega plina pa se je znižala za odstotek na 704.800 megavatnih ur.

S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v šestih mesecih vknjižila 259,6 milijona evrov prihodkov, kar v medletni primerjavi pomeni šestodstotno rast.

Konec junija je skupina Petrol poslovala prek 490 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 316, na Hrvaškem 106, v Bosni in Hercegovini 37, v Srbiji 10, v Črni gori 10 in na Kosovu 11.

Skupina Petrol bo nadaljevala z aktivno prodajno politiko, optimizacijo vseh poslovnih procesov ter učinkovitim upravljanjem s tveganji. Z doseženimi rezultati skupina uspešno sledi zastavljenim ciljem, so še zapisali v obvestilu, pod katerim sta podpisana predsednica nadzornega sveta Petrola Nada Drobne Popović in predsednik uprave Tomaž Berločnik.

Al. Ma.