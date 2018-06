Po odhodu Dragonje na čelu 2TDK-ja ostaja Sajič

Razlog za odhod nekdanjega ministra osebni razlogi

7. junij 2018 ob 09:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko so Metoda Dragonjo zaradi osebnih razlogov odpoklicali, je nadzorni svet projektnega podjetja 2TDK odločil, da bo poslovodstvo družbe enočlansko, na čelu podjetja ostaja sedanji direktor Žarko Sajič.

Nekdanji minister za gospodarstvo je bil najprej Sajičev svetovalec, potem pa ga je sredi lanskega novembra nadzorni svet projektnega podjetja imenoval na mesto generalnega direktorja družbe.

Sajič in direktor izvajalske agencijo za inovacije in omrežja Evropske komisije Dirk Beckers sta konec maja podpisala sporazum za črpanje 109 milijonov evrov nepovratnih sredstev za izvedbo projekta drugi tir med Divačo in Koprom. Pripravljalna dela za izvedbo projekta, za katera je Slovenija že pridobila 44,3 milijona evrov evropskih sredstev, naj bi se po načrtih začela ta mesec.

Vlada je, kot je pojasnila, 2TDK ustanovila predvsem zaradi pridobitve dodatnih evropskih sredstev, saj so nekateri instrumenti v okviru finančnih shem EU-ja zasnovani tako, da spodbujajo naložbe, pri katerih sodelujejo vlagatelje, ki so subjekti zasebnega prava.

K. T.