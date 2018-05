Kakšna bo zdaj usoda projekta drugi tir?

Kovačič napovedal pritožbo tudi na izid drugega referenduma

14. maj 2018 ob 07:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Vodilni v SMC-ju trdijo, da je država zaradi aktivnosti Vilija Kovačiča pri projektu drugi tir izgubila eno leto. Vendar je to menda pretirana ocena. Kako se bo projekt nadaljeval in kakšna je lahko njegova usoda?

Zakon o drugem tiru, ki bo po seznanitvi nove sestave državnega zbora (DZ) v veljavi, če Viliju Kovačiču ne bo še enkrat uspelo na sodišču izpodbiti izida referenduma, daje koncesijo za financiranje in upravljanje drugega tira projektnemu podjetju 2TDK. Njegov generalni direktor Metod Dragonja je dejal, da so v časovni okvir projekta vračunali toliko rezerve, da jim ga Kovačič ni dosti pokvaril. "Časovnica je še vedno postavljena tako, da bi zaključek del lahko izvedli do konca leta 2025," je dejal Dragonja.

Časovne načrte lahko še vedno pokvarijo pritožbe na javnih razpisih za gradnjo. Ali pa prihodnja vlada, če bi se odločila za revizijo in zamik ali spremembo projekta. A potem bi verjetno morala računati na izgubo že pridobljenih evropskih sredstev, gre za vsaj 109 milijonov, ki so bili dani zato, ker projekt vodi projektno podjetje z mešanjem različnih finančnih virov. Naslednja poteza državnega sekretarja Jureta Lebna je povezana prav z evropskimi sredstvi. "Še ta teden bom šel v Bruselj in se z Evropsko komisijo dogovoril glede odmrznitve teh 109 milijonov evrov," je pojasnil Leben.

K pogajanjem za kapitalski vložek in sodelovanje v 2TDK bodo znova povabljeni Madžari. Če jih pri projektu ne bo, bo treba k financiranju pritegniti vsaj EBRD (Evropsko banko za obnovo in razvoj). V teku je tudi pisanje končnega investicijskega programa, kot ga zahteva Evropska investicijska banka, ki naj bi posodila 300 milijonov. Vlada Mira Cerarja je torej zagnala kolesje. Druge stranke, ki jim javnomnenjske ankete dobro kažejo, lahko kolesje ustavijo. A najverjetneje, ko bodo soočene z Evropsko komisijo in njenimi pričakovanji, tega ne bodo storile. Lahko pa naročijo revizijo in k projektu pritegnejo nove ljudi.

Maja Derčar, Radio Slovenija