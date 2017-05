Po stečaju Lipice Turizma osem nekdanjih zaposlenih toži za zaposlitev

Nov zakon naj bi spremenil organizacijsko obliko kobilarne

3. maj 2017 ob 16:16

Sežana - MMC RTV SLO/Radio Koper

Delavci, ki so po stečaju Lipice Turizma ostali na cesti, bi morali delo nadaljevati v Kobilarni Lipica, menijo sindikati. Prepričani so, da bi morala Kobilarna skupaj z dejavnostjo prevzeti tudi delavce. Zato se je osem nekdanjih zaposlenih v Lipici Turizmu odločilo za tožbo.

Kobilarna Lipica je po stečaju Lipice Turizem decembra lani prevzela dejavnost, ne pa delavcev. Damjan Volf iz Obalne sindikalne organizacije pravi, da v državnem javnem zavodu kršijo zakonodajo: "Eno leto je ista plača, velja ista kolektivna pogodba, potem pa se gre na pogodbo, ki velja za prevzemnika."

So pa v Kobilarni zaposlili 14 kuharjev in natakarjev iz Lipice Turizem, a čeprav se bliža glavna sezona, jih je še vedno premalo. Na delo so jih sprejeli kot začetnike; ker so postali javni uslužbenci, so jih uvrstili v izhodiščne plačne razrede. V februarju so jim plače sicer popravili oziroma priznali preteklo delo, vendar so še vedno nižje kot prej, pravi Irena Valenti iz Sindikata gostinstva in turizma: "Lipica Turizem je delovala pod pogoji zasebnega sektorja in je bila zavezana delovati pod pogoji kolektivne pogodbe dejavnosti turizma in gostinstva Slovenije."

To bi se lahko spremenilo v novem zakonu o Kobilarni Lipica, ki naj bi kobilarni določil novo organizacijsko obliko. Katera bo ta, na ministrstvu za gospodarstvo ne povedo, v sindikatu pa pravijo: Lipica naj postane gospodarski zavod, ki deluje v javnem interesu. "Tako bi imel dosti bolj odprte roke glede dela in plač zaposlenih, ki bi opravljali hotelske in gostinske storitve," še dodaja Valentijeva.

Novo fronto s Kobilarno pa zopet odpira občina Sežana. Terja, da Lipica čez posestvo znova vzpostavi dvosmerni promet, časa za to pa ima 90 dni.

A. Č., Irena Cunja, Radio Koper