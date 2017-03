Predlog zakona o drugem tiru: Veliko predpostavk in novi davki

Zakonski predlog zdaj roma v DZ po nujnem postopku

30. marec 2017 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po končani javni obravnavi je vlada na četrtkovi seji potrdila predlog zakona o drugem tiru. Še preden pa je zakon prišel v DZ je že naletel na odpor. Pogledali smo, kaj prinaša.



Zakon predvideva, da je za izgradnjo in gospodarjenje z drugim tirom pristojna in odgovorna družba 2TDK, ki je hkrati koncesionar in vlagatelj, v njej pa zasebni kapital ne more imeti obvladujočega deleža. Lahko pa lastniško vstopijo druge države, tu je mišljena predvsem Madžarska, in sicer na podlagi mednarodnega sporazuma, ki ga bo ratificiral DZ. Kljub temu pa solastnice ne morejo imeti večjega deleža kot Slovenija, s katerim lahko upravlja le vlada, ne pa tudi DZ.

Pripadajoča zemljišča, na katerih bo drugi tir zgrajen, bodo v lasti države. Za izgradnjo drugega tira se bo ustanovila stavbna pravica, ki bo trajala 45 let, toliko kolikor bo trajala tudi koncesija. To pomeni, da bo infrastruktura za čas trajanja stavbne pravice v lasti 2TDK-ja, po preteku tega roka pa bo celotno premoženje prešlo v roke države. Pripadajoča zemljišča, na katerih je tir zgrajen ali, ki funkcionalno služijo infrastrukturi, pa ostanejo last države. Po ocenah vlade je 45 let dovolj dolgo obdobje, da se v njem posojila poplačajo, vlagateljem pa naj bi se povrnil njihov vložek.



V času trajanja koncesije drugi tir brez privoljenja države tudi ne more postati del stečajne mase. V tem primeru bi država plačala v stečajno maso samo tolikšen delež vrednosti objekta in pripadajočih naprav, kot je še preostalo do izteka koncesije.



Pripravljalna dela lahko začne 2TDK izvajati že takoj po sprejetju zakona, na podlagi katerega postane investitor, kar pomeni, da mu z izvedbo del ne bo treba čakati do podelitve koncesije. Upravljanje drugega tira pa bo po njegovi izgradnji prešlo na upravljavca, za kar je predviden SŽ-Infrastruktura.

Nove dajatve že zbudile odpor

2TDK bo po tem zakonskem predlogu imel pet glavnih virov prihodkov:



- Uporabnina za drugi tir (njena višina ni opredeljena, določila in pobirala bi jo SŽ-Infrastruktura), ki se poveča "na podlagi dolgoročnih stroškov projekta", povečanje pa je v pristojnosti vlade. Za potrebe financiranja drugega tira zakon predvideva tudi možnost povečanje uporabnine na drugih železniških odsekih.



- Pribitek k cestnini, a bo zanj potrebno še soglasje Evropske komisije. Plačevala ga bodo tovorna vozila težja od 3,5 tone, to je že razburilo avtoprevoznike, glede na emisijski razred EURO, pobiral ga bo Dars, njegovo višino pa bo določala vlada. Takšen pribitek se po besedah snovalcev zakona že uporablja v Avstriji za nov predor Brenner. V letu 2018 naj bi se s tega naslova v 2TDK steklo 11,4 milijona evrov.



- Plačilo za dosegljivost. Država bo 2TDK-ju iz proračuna plačevala plačilo za dosegljivost, ki bo v delu financirana iz obdavčenja pretovora v Luki Koper in bo očitno eden glavnih prihodkov 2TDK-ja. Gre za plačilo za zagotavljanje ustrezne kakovosti, dostopnosti in zmogljivosti povezave oz. nadomestilo do polne zasedenosti proge. Letno, po končani izgradnji leta 2025, naj bi znašal med 40 in 50 milijoni evrov.



- Prihodki iz gospodarjenja z drugim tirom in prihodki od razpolaganja s presežnimi zemljišči.

Ena glavnih postavk zakona s katerim naj bi se financirala gradnja drugega tira je davek na pretovor v Luki Koper, ki je v pristanišču že povzročila razburjenje, saj bi jih po njihovih izračunih, če bi npr. taksa veljala že letos, stala skoraj 18 milijonov evrov, kar bi lahko ogrozilo njihov razvoj. Poleg tega pa zakon določa, da lahko vlada posamezne parametre tega davka poljubno veča ali manjša za 20 odstotkov.

Nič kaj dosti še ni gotovega

Finančna konstrukcija drugega tira je sodeč po predlogu zakona še na dokaj trhlih nogah. Edina zagotovljena postavka je vladni vložek. Vlada bo namreč iz proračunov za 2017 in 2018 za drugi tir dala 200 milijonov evrov, do 250 milijonov evrov naj bi predstavljal nepovratni bruseljski denar, v prvi vrsti subvencije Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF oz. IPE). Poleg tega naj bi 2TDK 300 milijonov evrov dobil v obliki 30-letnega posojila EIB-ja, jamstvo zanj pa bi iskali pri Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI). Pet odstotkov vrednosti projekta, oz. dobrih 50 milijonov evrov, pa predstavlja že porabljeni znesek za izdelavo projektne dokumentacije in za odkup zemljišč, kar bo predstavljalo knjigovodsko vrednost zemljišča. Ta del bo ostal v lasti države. Skupaj torej dobrih 800 milijonov evrov, do 200 milijonov pa bi lahko prispevala še Madžarska.

"Poleg predračunske vrednosti po stalnih cenah november 2016 bo investicijski program upošteval vrednost projekta z upoštevanjem eskalacije cen v času sedemletne izgradnje. Predračunska vrednost je ambiciozno, vendar realno zastavljena. Njene natančne višine v tem trenutku ni gospodarno razkrivati zaradi negativnih posledic, ki bi jih takšno razkritje pomenilo za postopke javnih razpisov in oddajanja del izvajalcem," pravijo snovalci zakona.

Proračun naj bi zaradi projekta javni minus povečal za med 400 in 500 milijoni evrov, največ v letih od 2021 do 2023, po letu 2025 pa naj bi prihodki z naslova davkov in tržnih prihodkov primanjkljaj začeli zmanjševati. "Kumulativna zadolžitve za realizacijo projekta v okvirnem znesku 300 milijonov EUR bo

povečala javni dolg, vendar višina tega povečanja ne bo presegla 0,75 odstotka BDP-ja," še ocenjujejo v zakonskem predlogu.

Andrej Čebokli