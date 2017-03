Pred poslanci kar dva predloga zakona o drugem tiru

30. marec 2017 ob 12:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poleg vlade, ki je v DZ poslala svoj predlog zakona o drugem tiru, je še pred tem predlog zakona civilne iniciative o istem tiru vložil tudi nepovezani poslanec Andrej Čuš.



Čuš bo predlog zakona predstavil na novinarski konferenci, je pa pojasnil, da je odločitvi botrovalo več strokovnih razlogov. Med drugim tudi to, da infrastrukturni minister Peter Gašperšič "do zdaj ni naredil na projektu drugega tira nič".

"Projekt, ki ga koalicija predvideva, nima predvidene finančne konstrukcije in je skrpucalo od zakona. Očitno se bližajo volitve, ker tako leva kot desna tranzicijska elita potrebujeta denar za financiranje kampanje," je še prepričan Čuš. Pričakuje, da bo njegov predlog zakona obravnavan prej kot vladni.

Prvak DeSUS-a Karl Erjavec pa ob tem razvoju dogodkov upa, da ne bo prišlo do ustavitve uresničevanja projekta drugi tir in da ne gre za politično tekmovanje. "Če Slovenija ne bo izgradila drugega tira, to dolgoročno ne bo dobro za slovensko gospodarstvo še manj pa za stalno gospodarsko rast," je v izjavi pred sejo vlade posvaril Erjavec, ki obžaluje, da je prišlo do Čuševe vložitve zakona.

Čuša posvaril, da je prevzel veliko odgovornost

Ob tem spomnil na sredin dogovor koalicije, da Gašperšič opravi pogovore s predstavniki civilne iniciative in Luko Koper, ki prav tako nasprotuje vladnemu predlogu. Prvak DeSUS-a tudi upa, da se Čuš zaveda, kaj je storil oz. ali se zaveda vseh okoliščin projekta, ki ga predlaga civilna iniciativa. "Je prepričan, da je dejansko mogoče za ta denar takšen projekt izpeljati? Če ni tako, je na njem velika odgovornost," je posvaril poslanca.

Je pa oster tudi do splošnega družbenega ozračja. "Slovenija v 25 letih praktično ni ničesar novega zgradila. To je družba, ki je povsem zavozlana, razni parcialni interesi poskrbijo za to, da se nič ne zgodi," je oster Erjavec. To, da neodvisni poslanec vloži tako pomemben zakon, po njegovem mnenju kaže tudi na sliko politične scene v Sloveniji.

Prvak SD-ja Dejan Židan pa je pred sejo vlade ponovil, da ima vladni zakon za zdaj le pogojno podporo stranke. "Prvo tveganje je hitrost, a argumenti, da je to potrebno zaradi pridobitve evropskega denarja, so trdi," je ocenil.

Prav tako jih v SD-ju preseneča tako zelo negativno mnenje civilne iniciative, ocenil pa je tudi, da ni dobro, da predlogu nasprotuje Luka Koper, saj se zaradi nje gradi drugi tir, zato pričakuje, da se bodo uskaldili.

Hitenje zaradi evropskega denarja

Da bi bilo mogoče s projektom drugega tira v tem razpisu za evropski denar iz instrumenta CEF sploh sodelovati, se mora nujno prijaviti kot vlagatelj družba 2TDK, ki jo zakonski predlog vlade ustanavlja. Razpis je bil objavljen januarja, rok za prijavo pa se izteče 14. julija. Na ta dan mora biti 2TDK že vlagatelj.

Svet za civilni nadzor projekta pa nasprotuje vladnemu modelu javno-javnega partnerstva pri financiranju drugega tira. Njihov predlog med drugim predvideva, da bi drugi tir gradila družba SŽ-Infrastruktura, ki bi se zadolžila s poroštvom države.

V svetu želijo doseči, da se novelira investicijski program drugega tira, saj da sta inženirska in gradbena stroka ugotovili, da je projekt možno zgraditi za pol milijarde evrov ceneje, če se upoštevajo vsi strokovni standardi.

