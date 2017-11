Privatizirani Elan viša dobiček, raste in povečuje število zaposlenih

Za 5 milijov evrov investicij

5. november 2017 ob 11:43

Begunje - MMC RTV SLO, STA

V begunjskem Elanu letos zaradi rasti naročil prenavljajo proizvodne zmogljivosti in večajo število zaposlenih. Vse tri Elanove divizije beležijo rast in vodstvo podjetja je zadovoljno z rezultati poslovanja v prvi polovici leta.

V begunjskem Elanu po menjavi lastnikov in krajšem prehodnem obdobju letos beležijo rast na vseh divizijah. Ob tem sledijo zastavljenemu načrtu obsežnih investicij v stavbe, opremo in zaposlene, ki bodo letos znašale okoli pet milijonov evrov.

Kot je pojasnil glavni izvršni direktor Elana Jeffrey Tirman, ob koncu enega projekta že začenjajo z novim. V začetku julija so tako v podjetju zaključili s prenovo velike proizvodne hale, ki je namenjena proizvodnji za segment vetrne energije in mogoča rast izdelave ohišij z 69 na 115 letno.

Hkrati že iščejo druge stavbe v tovarniškem kompleksu, ki bi jih lahko prenovili. "Dejstvo je, da naše poslovanje raste, zato potrebujemo več prostora za proizvodnjo. Poleg tega vlagamo v našo dediščino, saj urejamo nov muzej, ki bo predstavil živahno zgodovino Elana. Prenavljamo tudi našo trgovino," je povzel Tirman.

Zaposlovanje in štipendije

Sočasno raste število zaposlenih. V družbah skupine Elan so po skoraj 15 letih ponovno vzpostavili sistem podeljevanja štipendij dijakom in študentom tehničnih smeri, predvsem lesarstva, strojništva in mehatronike. Tako so avgusta objavili razpis za podelitev kadrovskih štipendij in na podlagi vseh prispelih vlog izbrali osem štipendistov.

Trenutno je v Elanu okoli 800 zaposlenih, medtem ko je v začetku lanskega leta število zaposlenih znašalo okoli 650. "Beležimo lepo rast in smo veseli, da smo lahko del te skupnosti," je sklenil Tirman, ki je zadovoljen tudi z rastjo prodaje v vseh treh divizijah in s poslovnimi rezultati ob polletju, podrobnosti pa ni izdal.

Podvojen čisti dobiček

Sodeč po letnem poročilu za leto 2016, objavljenem na spletni strani gencije za javnopravne evidence in storitve, so čisti prihodki od prodaje družbe Elan v letu 2014 znašali 54,6 milijona evrov, v letu 2015 so se zaradi širitve divizije vetrne energije dvignili na 58,7 milijona evrov, lani pa so znašali 58,4 milijona evrov. Čisti dobiček je lani dosegel 1,26 milijona evrov, medtem ko je leto pred tem znašal 3,6 milijona evrov.

V podjetju so preteklo leto z vidika poslovnih rezultatov označili za uspešno. Tudi sicer se je stanje v podjetju izboljšalo, saj se je s privatizacijo podjetja poslovanje stabiliziralo, s tem pa so se umaknila tudi nekatera druga tveganja in bremena preteklosti. To je pozitivno prispevalo k dvigu ugleda Elana, ki je pridobil nove stranke in okrepili obseg sodelovanja z obstoječimi, kar je privedlo do povečanja naročil v letu 2017.

Najvišja rast na vetrni diviziji

Najvišjo, in sicer kar 34-odstotno rast prihodkov, je podjetje že lani beležilo na vetrni diviziji, kjer je ustvarilo 18,6 milijona evrov prihodkov. V morski diviziji je bilo medtem prodanih za 23 odstotkov manj jadrnic kot leto pred tem, a se bo že letos število jadrnic povečalo s 66 na preko 80. Navtična divizija Elana tako v prihodnjih letih načrtuje od 15 do 20-odstotno rast.

Slabše pri smučarski opremi

Zimsko športno divizijo pa je lani zaznamovala globalno gledano ena najslabših zimskih sezon. Pomanjkanje snežnih padavin je namreč povzročilo padec naročil smučarske opreme. Prodaja smuči Elanove blagovne znamke je lani znašala 21 milijonov evrov, kar v primerjavi z letom pred tem pomeni 12-odstotni padec, prodaja smuči drugih blagovnih znamk pa se je povišala za štiri odstotke na 4,7 milijona evrov.

Al. Ma.