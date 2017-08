Projekt Magne Steyr: Ministrstvo nevladne organizacije vabi k dialogu

24. avgust 2017 ob 14:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V povezavi z najnovejšimi dogodki v zvezi z Magno Steyr na gospodarskem ministrstvu poudarjajo, da podjetje in ministrstvo še enkrat ponujata roko nevladnim organizacijam in drugim skupinam, ki imajo pomisleke glede Magnine investicije v Sloveniji.

Pritožba na okoljevarstveno soglasje, ki ga je Arso Magni izdal 11. avgusta, bi namreč pomenila konec projekta. Kot je znano, so pri Umanoteri napovedali, da se bodo "zelo verjetno pritožili," kot glavni razlog za pritožbo pa je Andrej Gnezda iz Umanotere navedel oceno glede napovedanih izpustov iz prometa in njihov vpliv na kakovost zraka in javno zdravje.

Kot je v izjavi za javnost dejal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Aleš Cantarutti, Magna "zelo jasno" sporoča, da bi jo verjetno vsakršna pritožba na okoljevarstveno soglasje prisilila v iskanje novih rešitev. "Razumemo, da je projekt v Sloveniji s tem zaključen," je pojasnil.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sicer danes prejelo dopis predsednika uprave Magne Steyr Güntherja Apfalterja, v katerem Magna sporoča, da skrbno spremljajo medijsko poročanje v Sloveniji glede načrtovane investicije v občini Hoče-Slivnica in načrtovane pritožbe nevladnih organizacij na izdano okoljevarstveno soglasje.

"Ob tem znova poudarjajo, da so se v vsakem trenutku pripravljeni z vsakomur sestati, dodatno pojasniti vse parametre, ki so morda še vprašljivi za posamezne nevladne organizacije, in še enkrat zelo jasno izpostavljajo, da tovarna, ki je predvidena v Sloveniji, presega zakonsko določene okoljske standarde," je dejal Cantarutti.

Pripravljena je bila okvirna časovnica, ki je predvidevala izdajo gradbenega dovoljenja v septembru, vendar pod predpostavko, da na izdano okoljevarstveno soglasje ne bo pritožb, so dejali na ministrstvu in dodali, da sicer izdaja okoljevarstvenega soglasja in obravnava predmetnih pritožb ni v njihovi pristojnosti.

Poziv k dialogu

Kot je še dejal Cantarutti, ne želijo pritiskati na nevladne organizacije, temveč jih je povabil k dialogu in iskanju alternativnih rešitev. Med drugim jih je pozval, naj se vključijo v neodvisno partnerstvo, ki sta ga predlagala nekdanja župana Maribora Alojzij Križman in Boris Sovič, sprejela pa ga je tudi Magna, ki bi izvajalo monitoring v času gradnje in obratovanja Magninega obrata.

"Delovanje nevladnih organizacij je dobrodošlo in tudi pod vplivom njihovih mnenj in pripomb je prišlo do sprememb tudi pri pripravi tega projekta, ki so bile vnesene v okoljevarstveno soglasje. Ne moremo pa podpirati tistih, ki so v tej vnemi pripravljeni iti tako daleč, da ogrozijo sam projekt," je dejal Cantarutti.

Projekt podpirata Univerza in GZS

Podporo prihodu Magne je danes izrekla tudi Univerza v Mariboru, saj bi po njihovi oceni prihod mednarodnega koncerna prinesel tudi priložnosti za znanstvene in raziskovalne institucije. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, univerza v prihodu Magne vidi priložnost za nova delovna mesta, partnerstva ter širše razvojne učinke za Maribor in regijo.

GZS poziva morebitne pritožnike, naj sprejmejo ponudbo Magne Steyr o okoljskem monitoringu in naj ne ogrožajo investicije. S tem bi v Sloveniji lahko razvili pomemben okoljevarstveni standard, so zapisali v izjavi za javnost.

K. T.