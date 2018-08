Prva zaslišanja kandidatov za guvernerja Banke Slovenije

Kandidati so se predstavili LMŠ-ju, SD-ju in NSi-ju

28. avgust 2018 ob 19:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Državnem zboru so se poslanskim skupinam predstavili štirje od petih kandidatov za novega guvernerja Banke Slovenije. Po prvih vtisih nekaterih vodij poslanskih skupin naj bi bili kandidati primerno strokovno podkovani.

Štirje kandidati za guvernerja Banke Slovenije, Milan Cvikl, Mejra Festič, Primož Dolenc in Benjamin Jošar, so se danes predstavili v LMŠ-ju, NSI-ju in v SD-ju. V drugih strankah naj bi se skupaj s kandidatom Markom Bošnjakom predvidoma predstavili do konca tedna.

O kakršni koli podpori kateremu izmed prijavljenih kandidatov je še prezgodaj govoriti, je po sestanku dejal poslanec SD-ja Jani Prednik: "Za zdaj ni še nobenih zaključkov, štiri kandidate smo sprejeli, na enega še čakamo, izprašali smo jih z vprašanji, ki smo jih imeli. V prihodnjih dneh bomo po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin pri predsedniku države potegnili zaključke."

Sestanek pri predsedniku republike Borutu Pahorju bo predvidoma potekal v ponedeljek. Kakšen bi sicer moral biti kandidat, da bi ga v LMŠ-ju podprli za guvernerja, je pojasnil vodja poslanske skupine Brane Golubovič: "Kandidat mora imeti integriteto, mora biti strokovnjak, neobremenjen s preteklimi aferami in pa predvsem človek, ki se zaveda, da je Banka Slovenije primarno odgovorna državi Sloveniji in šele nato Evropski centralni banki."

Poslanske skupine, med drugim tudi NSI, so pri kandidatih za guvernerja preverile tudi stališče glede revidiranja Banke Slovenije s strani Računskega sodišča. Jernej Vrtovec je glede tega optimističen: "Kandidati se zavedajo te problematike in kaže, da bo po dosedanjih pogovorih sodeč naslednji guverner privolil v to, da bo Računsko sodišče prišlo v Banko Slovenije in v čim večji meri nadaljevalo preglede."

Doslej se je Banka Slovenije temu nadzoru, kot je znano, uspešno upirala, in sicer z argumentom, da so pristojnosti za njeno revidiranje izključno v rokah Evropske centralne banke.

Urška Jereb, Radio Slovenija