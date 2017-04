Prvi koraki države in civilne iniciative za sodelovanje pri drugem tiru

Strokovnjaki obeh strani se bodo sešli še ta teden

3. april 2017 ob 16:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za infrastrukturo in Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir sta zastavila operativne korake glede sodelovanja pri projektu drugi tir.

Generalni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben je po srečanju s članom prej omenjenega sveta Jožetom P. Damijanom pojasnil, da sta se dobila na operativnem sestanku in da se projekt drugi tir nadaljuje. "Z veseljem lahko rečem, da smo zastavili operativne korake, kako bomo skupaj sodelovali, da bomo lahko sam projekt v nadaljevanju tudi izboljšali," je poudaril Leben.

Tudi Damijan je dejal, da sta imela z Lebnom zelo konstruktiven pogovor. "Dogovorila sva se za nadaljnje sodelovanje, predvsem na tehnični oziroma operativni ravni," je povedal.



Iniciativa ima pet ključnih zahtev

Svet ima po Damijanovih besedah pet prednostnih nalog. "Prva je znižanje cene projekta, druga je dvotirna proga, tretja problem 2TDK-ja kot nosilca naložbe, četrta je vloga Madžarske oz. preostalih zalednih držav, peta pa demokratičen nadzor nad gradnjo drugega tira," je naštel. Njihov cilj je, da se projekt izvede in financira čim bolj racionalno, je poudaril.

Leben je dejal, da sta se z Damijanom dogovorila, da se bodo strokovnjaki z obeh strani dobili že v četrtek ali najpozneje do ponedeljka. Dodal je še, da sta se pogovarjala v točkah, ki zadevajo nadzor, tehnično izvedbo in samo obliko projekta, pa tudi o znižanju stroškov v sklopu tehničnih zadev. O sodelovanju Madžarske v projektu, ki je za svet sporna, nista govorila, je dodal Damijan.



Zaradi zakonskega predloga tudi do Brgleza

Ministrstvo in svet za civilni nadzor sta sicer pripravila vsak svoj predlog zakona o drugem tiru, ki sta tudi že v DZ-ju. Predlog, ki so ga pripravili v iniciativi, je še pred vlado vložil nepovezani poslanec Andrej Čuš, a ga je moral dopolniti, zaradi česar se bodo poslanci najprej lotili vladnega zakona. V iniciativi menijo, da je bila predlogu vlade namenoma dana prednost, zaradi česar so se tudi obrnili na predsednika DZ-ja Milana Brgleza.

A. Č.