Prvo veliko kitajsko potniško letalo uspešno prestalo prvi polet

Množica navdušeno pozdravila prelet

5. maj 2017 ob 11:23

Šanghaj - MMC RTV SLO/STA

Prvo večje potniško letalo, izdelano na Kitajskem, je uspešno prestalo prvi polet. Gre za pomemben mejnik na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci.

Ozkotrupni C919 bele barve z zelenimi in modrimi črtami se je pred navdušeno večtisočglavo množico med oblake dvignil z letališča Pudong v Šanghaju. Pristal je okoli 80 minut pozneje.

Letalo je delo kitajskega proizvajalca v državni lasti Comac (Comercial Aircraft Corp. of China) in je rezultat več desetletij trajajočih prizadevanj države, da zmanjša svojo odvisnost od evropskega Airbusa in ameriškega Boeinga. Na to je ob obisku Comaca leta 2014 opozoril tudi predsednik Ši Džinping, ko je izrazil zaskrbljenost, da Kitajska nima lastne proizvodnje in je s tem v milosti tujih korporacij.

Pred poletom je kitajska državna televizija CCTV poročala, da bodo jekleno ptico preizkušali na 3000 metrih višine, kar je okoli 7000 metrov nižje od običajnih rednih poletov, in pri hitrosti okoli 300 kilometrov na uro. V nebo so se z letalom povzpeli menedžerji in nekateri zaposleni v Comacu ter partnerji podjetja. Letalo C919 lahko sicer sprejme 168 potnikov in preleti 5555 kilometrov.

Pridobivanje zaupanja kupcev bo trajalo

Prvi polet večjega kitajskega potniškega letala sicer prihaja slabo leto po prvem komercialnem poletu regionalnega letala ARJ21, ki so ga prav tako izdelali v Comacu. ARJ21 ima 90 sedežev, lani pa je poletel z večletno zamudo. Tudi model C919 bi moral poleteti že lani. Poleg omenjenih modelov sicer Kitajska razvija tudi širokotrupno letalo C929 za daljše razdalje, pri tem pa sodeluje z Rusijo.

Preden bo letalo C919 dejansko pripravljeno na redne komercialne polete, bo moralo prestati še vrsto testov in pridobiti številna dovoljenja. Comac sicer namerava pridobiti tako kitajski kot tudi evropski in ameriški certifikat. Vseeno pa strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko trajalo precej časa, preden bodo kupci po svetu začeli zaupati kitajskim letalom.

Več uspeha se ob močni podpori države Comacu verjetno obeta na domačem trgu. V evropskem Airbusu predvidevajo, da bodo kitajski letalski prevozniki v naslednjih dveh desetletjih potrebovali 6000 novih letal, medtem ko v Boeingu napovedujejo, da jih bodo potrebovali 6800. Kitajski trg naj bi bil tako v tem obdobju vreden okoli 1000 milijard dolarjev.

K. S.