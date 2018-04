Ravs med sindikalisti na Slovenskih železnicah se še vedno ni umiril

Napovedan disciplinski postopek proti šestim zaposlenim

3. april 2018 ob 19:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Najprej so zamenjali dolgoletnega delavskega direktorja Alberta Pavliča, nato pa je pred prazniki eden izmed najvplivnejših sindikalistov Silvo Berdajs po telefonu grozil delavcu Potniškega prometa železnic Antonu Škrajnarju.

Predsednik sveta kapitalsko povezanih družb in sekretar sindikata strojevodij Silvo Berdajs je prejšnji mesec najprej dosegel zamenjavo svojega dolgoletnega prijatelja Alberta Pavliča z mesta delavskega direktorja nato pa z neprimernimi besedami na svojo stran skušal pridobiti še Antona Škrajnarja iz Potniškega prometa, je poročal Florjan Zupan. Berdajs je zdaj stopil pred kamere TV Slovenija. "Jaz sem že v petek vsem organom, ki so me imenovali na kakršnokoli funkcijo, ponudil svoj odstop, in če bodo to ponudbo sprejeli, bom prenehal opravljati te funkcije," je povedal Berdajs.

Škrajnar, ki je posnetek pogovora poslal medijem, je več let veljal za Pavličevega zaveznika. Nato se je odločil prestopiti v Berdajsov tabor, potem pa si je znova premislil. Ker je šlo za nepooblaščeno snemanje, pa Berdajs zdaj napoveduje tožbo. "Takšno snemanje ima znake kaznivega dejanja," je prepričan Berdajs.

Predsednik uprave SŽ-ja Dušan Mes je že napovedal disciplinske ukrepe proti šestim vpletenim, neuradno tudi proti Berdajsu, Pavliču in Škrajnarju. "Spremenila se je praksa, ki je veljala vsaj zadnjih pet ali šest let, ko je bila komunikacija med nami na visoki ravni. Zaradi takšnih ali drugačnih razlogov se je zdaj ta praksa med socialnimi partnerji pred kakšnim mesecem prekinila in nastali so dogodki, ki niso v ponos družbi Slovenske železnice," je pojasnil Mes.

Ostro se je odzval tudi Slovenski državni holding (SDH), kot upravljavec državnega premoženja. "G. Berdajs je prestopil vse meje dovoljenega in s svojim vedenjem naredil izjemno škodo družbi v državni lasti," so zapisali pri SDH-ju.

VIDEO Ravs med sindikalisti na Slovenskih železnicah

G. K.