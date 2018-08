Riko dobil projekt gradnje sončne elektrarne v ukrajinskem Žitomiru

Mesto leži 140 kilometrov zahodno od Kijeva

7. avgust 2018 ob 11:41

Ljubljana/Kijev - MMC RTV SLO, STA

Družba Riko bo v ukrajinskem mestu Žitomir z 270.000 prebivalci zgradila približno desetmegavatno sončno elektrarno. Naložba je vredna 9,5 milijona evrov, prav tako pa začenjajo s projektom črpalne postaje in čistilne naprave za mesto.

Finančno pomoč za izvedbo projekta je po navedbah Rika odobril Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, in sicer naj bi šlo za tri milijone evrov. Gradnja sončne elektrarne bo po načrtih potekala v dveh delih. Najprej bodo postavili zmogljivosti z močjo šest megavatov, nato pa še 4,79 megavata. Projekt naj bi bil končan do konca prihodnjega leta, skupna površina elektrarne pa bo 18 hektarjev.

Riko ima v Žitomiru podpisano tudi pogodbo za projektiranje in gradnjo črpalne postaje in čistilne naprave za pripravo pitne vode za mesto. Trenutno izvajajo tudi projekt posodobitve 20 črpalnih postaj za pitno vodo v Kijevu, za kar so pogodbo podpisali junija lani.

Maja so podpisali tudi pogodbi za posodobitev desetih črpalnih postaj za pitno vodo v mestu Kirovograd v osrednji Ukrajini. Vrednost projekta je 7,5 milijona evrov. Trenutno čakajo še na podpis pogodbe za projekt rekonstrukcije črpalne postaje za komunalne vode v mestu Ternopol v zahodni Ukrajini. Vrednost tega projekta, ki so ga pridobili prek javnega razpisa Svetovne banke, je 1,5 milijona evrov.

