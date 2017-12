Srbska AIK banka kupuje Gorenjsko banko

Sava naj bi AIK-ju prodala svoj delež in slednji bi postal večinski lastnik

16. december 2017 ob 12:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Srbska AIK banka v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića je objavila namero za prevzem Gorenjske banke. V lasti že imajo približno petino delnic, neuradno pa so s Savo dogovorjeni za odkup še 37,6 odstotnega deleža.

"Po naših informacijah je bila ponudba AIK banke daleč boljša od ponudb ostalih ponudnikov, a logično je, da prodajalci odločijo, katera je za njih najboljša," so pojasnili v AIK banki.

Sava Gorenjsko banko prodaja od predlani, sredi lanskega leta pa je oblikovala konzorcij za skupno prodajo 55 odstotkov delnic banke, v katerem so še Abanka, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Zavarovalnica Triglav.

Za ta delež v Gorenjski banki so se neuradno zanimali sklad Quantum Strategic Partners v lasti družine milijarderja Georgea Sorosa, sklad Apollo, ki je med drugim lastnik Nove KBM, in srbska AIK. Slednja ima v Gorenjski banki približno 21-odstotni delež. Kot je razvidno s spletne strani Banke Slovenije (BS), je že konec februarja od nje pridobila novo dovoljenje, da lahko delež v tej banki poveča nad 50 odstotkov.

Upravni odbor Save je pred nekaj dnevi potrdil končni predlog prodajne pogodbe za odprodajo 37,6 odstotka delnic Gorenjske banke, ki so v lasti družbe. Izbranega kupca niso razkrili, po neuradnih informacijah pa naj bi šlo za AIK banko. O soglasju za prodajo in prenos premoženja bodo lastniki Save na čelu z SDH, Kadom in skladom York odločali na skupščini.

V prodajo po prisilni poravnavi

Prodajo Gorenjske banke je Savi po tistem, ko je pristala v prisilni poravnavi, septembra 2015 naložil BS in ji v njej medtem odvzel glasovalne in upravljavske pravice. Pred kratkim je BS po poročanju TV Slovenija Savi naložil tudi pol milijona evrov kazni, ker svojega deleža v banki ni prodala v roku.

Sava je največja lastnica Gorenjske banke. Sledijo AIK z 21-odstotnim deležem, DUTB s 6,8-odstotnim deležem, Zavarovalnica Triglav s štiriodstotnim deležem in nekatere družbe iz Gorenjske z okoli enoodstotnim deležem. Lastnica je bila med drugim tudi Banka Intesa Sanpaolo, ki je 1,6-odstotni delež v banki v torek prodala, a ni želela razkriti, komu.

Sedma največja banka v Sloveniji

Gorenjska banka se po bilančni vsoti med bankami v Sloveniji uvršča na sedmo mesto. Konec septembra je bilančna vsota banke dosegla 1,73 milijarde evrov, s čimer ta dosega približno 4,7-odstotni tržni delež. V devetih mesecih je banka bilančno vsoto povečala za 14,6 odstotka, v tem obdobju pa ustvarila 4,7 milijona evrov čistega dobička. Banka je konec lanskega leta zaposlovala približno 400 ljudi.

Kot so še povedali v AIK banki, so njihovi načrti za Gorenjsko banko v skladu z obstoječo strategijo banke. "Naš namen je, da obdržimo vse sedanje poslovne aktivnosti banke na področju poslovanja s podjetji, kjer je banka osredotočena na srednje velika podjetja, na področju poslovanja z občani pa, da se nadalje razvija digitalizacija in usmeritev, da je banka komitentom na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu," so sklenili.

