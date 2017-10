Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 17 glasov Ocenite to novico! Soros spada med najbogatejše ljudi sveta. Znan je tudi po skladu Open Society, ki podpira vrednotno sorodne civilnodružbene organizacije; v Sloveniji je med drugim dolgo sofinanciral Mirovni inštitut. Foto: EPA Skupina Tuš zaposluje skoraj 3.000 ljudi v več panogah, od nepremičnin, trgovin do telekomunikacij. Soros se zanima za Engrotuš. Foto: BoBo Dodaj v

Sklad Georgea Sorosa naj bi se zanimal za Tuš

Kupec: Quantum Strategic Partners

24. oktober 2017 ob 18:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Banke upnice, ki imajo v rokah več kot polovico terjatev do Tuša, se o prodaji Engrotuša ekskluzivno pogovarjajo s skladom znanega vlagatelja, milijarderja Georgea Sorosa, poroča Siol.net.

Sklad iz New Yorka trenutno opravlja skrbni pregled skupine Tuš, po pisanju portala Siol.net pa se zanima za nakup ene izmed družb v skupini: Engrotuša.

Bančni konzorcij, ki ga vodi NLB, v njem pa so še Abanka, SID banka, Gorenjska banka in Heta, je prodajo 300 milijonov evrov terjatev do skupine Tuš začel lansko jesen. Nezavezujoče ponudbe je oddalo 15 ponudnikov, v zaključnih pogajanjih pa naj bi ostal le sklad AnaCap Financial Partners. A ta naj bi bankam ponujal kupnino v znesku zgolj okoli 35 odstotkov vrednosti terjatev, je poleti pisal portal.

Sklad Quantum Strategic Partners je zasebna investicijska družba, ki od leta 2011 upravlja izključno denar družine Soros. Njen najbolj znan član je George Soros, čigar premoženje je ocenjeno na dobrih 25 milijard dolarjev. Družba je lani vložila dobrih 300 milijonov v ameriškega proizvajalca fotovoltaičnih panelov SolarCity, ki ga je kmalu zatem kupila družba Tesla Motors, navaja portal.

Skupina Tuš, v katero spadajo Engrotuš, odvisno podjetje Tuš nepremičnine in Tuš holding, je lansko leto končala s čistim dobičkom v znesku 4,8 milijona evrov in čistimi prihodki od prodaje v znesku 510 milijonov evrov. Približno 97 odstotkov prihodkov je ustvarila v dejavnosti trgovine, 2,4 odstotka pa od nepremičnin.

Al. Ma.