Skupina Gorenje v polletju močno znižala dobiček

Prvo polletje zahtevno tudi za tekmece

24. avgust 2018 ob 09:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupina Gorenje je v prvem letošnjem polletju ustvarila 602,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 3,5 odstotka manj kot v istem obdobju lani.

Za celotno letošnje leto sicer v Gorenju načrtujejo 8,1 milijona evrov čistega konsolidiranega dobička. Dobiček iz poslovanja skupine naj bi ob koncu leta dosegel 25,3 milijona evrov, v prvih šestih mesecih pa je znašal 9,7 milijona evrov in je bil za 33,2 odstotka nižji od primerljivega lanskega.

Kot so navedli v družbi, so v načrtu za prvo polletje tudi že zajeli učinek prodaje družbe Gorenje Surovina, a postopek prodaje do konca junija še ni bil končan. Dodali so, da je bilo prvo polletje zelo zahtevno tudi za tekmece v panogi gospodinjskih aparatov, ki so večinoma imeli padec prodaje in dobička zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer, volatilnosti nekaterih valut in razmeroma visokih cen surovin.

Polletni prihodki skupine Gorenje so ob izločitvi prihodkov iz dejavnosti prodaje premoga, ki so jo konec leta 2017 prodali, sicer na enaki ravni kot v istem lanskem obdobju, izhaja iz poročila iz poslovanja, ki ga je Gorenje danes objavilo na spletni strani Ljubljanske borze.

B. R.