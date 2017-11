Slovenski migrantski delavci so lani v domovino nakazali 53 milijonov evrov

Tuji migrantski delavci v Sloveniji so v tujino prenesli 48 milijonov evrov

18. november 2017 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Migrantski delavci, ki so lani delali v Sloveniji, so v svoje domovine nakazali 48 milijonov evrov, od tega 41 milijonov v države zunaj Evropske unije. Slovenija je tako imela največji delež odhodkov v države zunaj EU-ja.

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostata so Slovenci, ki delajo v tujini, v domovino lani nakazali 53 milijonov evrov, od tega 28 milijonov evrov iz držav zunaj EU-ja.

Tujci, ki delajo v državah EU-ja, so lani v svoje domovine znotraj in zunaj EU-ja nakazali 42,48 milijarde evrov. V države zunaj EU-ja so delavci migranti lani nakazali 30,32 milijarde evrov, kar je milijardo evrov manj kot leta 2015, kažejo podatki Eurostata.

Največ nakazil v tujino iz Francije

Migrantski delavci so lani največ denarja v domovine nakazali iz Francije, in sicer deset milijard evrov, od tega 69 odstotkov v države zunaj EU-ja.

Sledijo Velika Britanija (7,1 milijarde evrov), Španija (6,8 milijarde evrov) in Italija (6,2 milijarde evrov). Največje presežke v nakazilih so imele Poljska in Portugalska (obe 2,8 milijarde evrov) ter Romunija (2,2 milijarde evrov), največje primanjkljaje pa Francija (9,4 milijarde evrov), Velika Britanija (4,6 milijarde evrov) in Nemčija (4,2 milijarde evrov).

Največji delež prihodkov iz drugih držav EU-ja med celotnimi prihodki so imeli Slovaška (99 odstotkov) ter Luksemburg in Madžarska (obe 94 odstotkov), največji delež prihodkov iz držav zunaj EU-ja pa Francija (74 odstotkov), Italija (66 odstotkov) in Belgija (63 odstotkov).

Največji delež odhodkov v države EU-ja so zaznali Slovaška (97 odstotkov), Luksemburg (92 odstotkov) in Irska (79 odstotkov), največji delež odhodkov v države zunaj EU-ja pa Slovenija (86 odstotkov), Nizozemska (83 odstotkov) in Portugalska (81 odstotkov).

G. C.