So vas že "nategnili" pri najemu avtomobila? Tu so nasveti za v prihodnje.

EK bo še spremljal trg najema avtomobilov

31. januar 2017 ob 13:40

Bruselj/Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Morebitne sporne prakse, ki so jih uporabniki doživljali pri najemu avtomobila po Evropi, bo Evropska komisija še spremljala, Evropski potrošniški center pa uporabnikom daje nasvete, kako se zavarovati.

Evropska komisija bo tudi po nedavni uskladitvi pravil poslovanja podjetij Avis, Europcar, Enterprise, Hertz in Sixt s pravili EU-ja spremljala trg najema vozil, so sporočili iz Evropskega potrošniškega centra (EPS) Slovenija. Ob tem so opozorili na nepošteno prakso podjetij Goldcar in Firefly v zvezi z zavarovanji in gorivom ter izdali več nasvetov.

Kot primer nepoštene poslovne prakse je bila posebej izpostavljena ponudba dodatnih zavarovanj. Njihov nakup je strankam namreč lahko znižal znesek pologa ob škodi, ki je bil sicer zelo visok in je lahko celo presegel limit na kreditni kartici.

Sleparjenje kupcev se je dogajalo tudi pri gorivu. Storitev Flex Fuel, ki jo je ponujal Goldcar, je denimo omogočala, da je kupec prejel vozilo s polnim rezervoarjem, vrnil pa je lahko tudi praznega, saj so za vrednost goriva zahtevali depozit na kreditni kartici. Če je bil rezervoar po koncu uporabe poln, je podjetje vrnilo znesek, a je obračunalo provizijo, o čemer pa strank predhodno niso obvestili.

Kaj storiti?

EPC Slovenija odsvetuje najem vozil pri podjetju, kjer jim osebje vsiljuje določene storitve in proizvode.

Vsem, ki vozilo res potrebujejo, predlagajo morebitno zahtevano sklenitev dodatnega zavarovanja, a s pridržkom. "Na pogodbi navedite, da se s plačilom ne strinjate in si zato pridržujete pravico, da boste zahtevali povračilo. Zahtevajte ime osebe pri ponudniku in si ga zabeležite. Nemudoma pošljite pritožbo na sedež podjetja (npr. po e- pošti)," navajajo. "Če bi bil porabnik pri tem neuspešen, se mu splača obrniti na svojo banko in vprašati o možnostih povračila na kreditno kartico. Če bi dokazal, da je bilo plačilo dodatnega zavarovanja vsiljeno, bi mu banka lahko uredila povračilo. V primeru težav pri ponudniku velja zahtevati tudi t. i. reklamacijski list. Morda bo v kakšnem primeru že to zadoščalo za rešitev težav," opozarjajo v EPC-ju Slovenija.

A. Č.