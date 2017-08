Stavka v Arrivi vse bližje, vodstvo trdi, da bo nezakonita

Predlog minimalnega števila prevozov, ki ga je pripravil stavkovni odbor, je po njihovih navedbah glede na zakon preozek. Vodstvo je tako predlagalo njegovo dopolnitev, da bi bili minimalni standardi skladni z zakonom, kar je tudi pogoj za zakonitost stavke.

Neproduktiven je bil po ocenah Arrive tudi pogovor o stavkovnih zahtevah, saj se je zapletlo že pri "preklicu vseh sankcij, ki naj bi jih bili deležni člani sindikata zaradi svojega sindikalnega dela".

"Ta zahteva je za vodstvo nerazumna in neutemeljena, saj skupina Arriva ne izvaja in nikoli ni izvajala omenjenih sankcij, zato se o tej zahtevi ne moremo pogovarjati. Vodstvo skupine očitke ostro zavrača," so poudarili v skupini.

Za naslednje srečanje se bodo dogovorili naknadno. Za zdaj tako velja, da bodo 4. septembra ob 8. uri vozniki avtobusov v podjetjih Arriva Dolenjska in Primorska, Arriva Štajerska ter Alpetour potovalna agencija začeli stavkati. Med drugim terjajo dvig urne postavke ter preklic vseh sankcij proti članom sindikata. V času stavke bodo vozniki v skladu z zakonom zagotavljali minimalne storitve.