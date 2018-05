Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Po mnenju SDH-ja tudi višje izplačilo dividend omogoča tekočo likvidnost in nadaljnji razvoj družbe. Foto: BoBo Sorodne novice SDH predlagal trikrat višje dividende Telekoma od lanskih Dodaj v

Telekom Slovenije bo svojim lastnikom izplačal skoraj celoten bilančni dobiček

Največji lastnik z 72,38 odstotka je država

11. maj 2018 ob 16:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Delničarji Telekoma Slovenije so podprli predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH), naj dividenda namesto 6,30 evra znaša 14,30 evra bruto, lastniki bodo tako dobili izplačan skoraj celoten bilančni dobiček.

Izplačilo dividend v višini 6,30 evra bruto na delnico, 1,30 evra več kot lani, sta predlagala uprava in nadzorni svet. A po mnenju SDH-ja tudi višje izplačilo dividend omogoča tekočo likvidnost in nadaljnji razvoj družbe, pri čemer kazalniki zadolženosti ostajajo na pričakovanih ravneh, zato je predlagal več kot podvojitev izplačanega zneska.

SDH je 4,25-odstotni lastnik največjega slovenskega operaterja, upravlja pa tudi 62,54 odstotka delnic v lasti države. Dodatnih 5,59 odstotka delnic Telekoma Slovenije ima Kapitalska družba.

Na skupščini je bilo navzočih nekaj manj kot 81 odstotkov delnic z glasovalno pravico, predlog SDH-ja pa je bil sprejet soglasno.

Za dividende bodo namenili dobrih 93 milijonov evrov

Od skupaj 115,4 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2017 bo tako Telekom Slovenije letos za dividende namenil dobrih 93 milijonov evrov, preostalih 22,3 milijona evrov pa se bo preneslo v naslednje leto.

Kot je delničarjem povedal predsednik uprave Rudolf Skobe, je Telekom Slovenije lani kljub razmeroma bolj zaostrenim razmeram na slovenskem telekomunikacijskem trgu povečal prihodke. Ti so na ravni celotne skupine porasli za dva odstotka na 716,2 milijona evrov.

Po njegovih besedah je k tej rasti pomembno prispeval projekt elektronskega cestninjenja za tovorna vozila na slovenskih avtocestah, ki je bil zaključen 1. aprila letos. To kaže, da je Telekom Slovenije kos tudi največjim IT-projektom v državi, je dejal.

Čisti dobiček Telekomove skupine je lani upadel za 77 odstotkov na 9,02 milijona evrov, kar so v družbi pripisali predvsem slabitvam razmeroma visokih terjatev in oblikovanju 30,3 milijona evrov rezervacij. Letos Skobe pričakuje vnovično rast dobička, in sicer na okoli 41 milijonov evrov.

