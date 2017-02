Telekomu po prodaji makedonskega Ona dobiček padel za 42 odstotkov

Dobiček je še vedno nad načrti

23. februar 2017 ob 10:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila 701,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti dobiček pa je bil 39,9 milijona evrov.



Pri 701,7 milijona evrov so bili prihodki Telekoma za štiri odstotke nižji kot predlani, dobiček pa je bil z 39,9 milijona evrov manjši za 42 odstotkov, kažejo nerevidirani rezultati, objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze. Čisti prihodki od prodaje skupine so bili za odstotek višji od načrtovanih. Ob primerjavi prihodkov v letu 2015 brez družbe One pa so bili lanski prihodki za 5,7 milijona evrov oz. za en odstotek višji. Kosmati dobiček (EBITDA) skupine se je lani ustavil pri 199,3 milijona evrov, kar je tri odstotke manj kot v 2015 in nad načrti.

Družba Telekom Slovenije je lani ustvarila 639,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je odstotek več kot predlani. Čisti dobiček je bil s 40,5 milijona evrov za 16 odstotkov nižji kot v 2015.

Čisti dobiček, ki zaradi enkratnega vpliva izločitve družbe One po navedbah družbe prav tako ni neposredno primerljiv s predlanskim, je bil za 16 odstotkov višji od načrtovanega.



Z naložbami bodo nadaljevali tudi letos

Prihodki z naslova IKT-storitev so bili z 28 milijoni evrov za šest odstotkov višji kot v 2015, v katerem je družba prihodke na tem področju v primerjavi z 2014 podvojila. Za naložbe so lani v skupini namenili 147,7 milijona evrov oz. 23 odstotkov več kot leto prej. Matična družba je od tega prispevala 130,8 milijona evrov, pretežni del naložb pa je bil namenjen posodobitvi in razvoju širokopasovnih optičnih omrežij in mobilnih omrežij četrte generacije. Vlaganja bodo nadaljevali tudi letos, so napovedali.

Na ta račun so lani v Telekomu Slovenije število širokopasovnih priključkov povečali za odstotka, število IPTV-priključkov pa za pet odstotkov. Na trgih jugovzhodne Evrope se je število širokopasovnih priključkov povečalo za 12 odstotkov.

A. Č.