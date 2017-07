Mercator: Ne prehajamo pod lex Agrokor ali pod vodenje Anteja Ramljaka

Mercator: To ne drži

Po objavi članka pa so iz Mercatorja sporočili, da se omenjeni sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani ne nanaša na Mercator in "ne pomeni nobene spremembe za status in poslovanje Mercatorja", še več, družba ne prehaja pod t. i. lex Agrokor ali pod vodenje ali upravo Anteja Ramljaka. Nanaša se le na Agrokor, d. d., in na njegove na Hrvaškem ustanovljene odvisne družbe. Mercator še naprej vodi uprava na čelu s Tomislavom Čizmičem, so sporočili s službe za odnose z javnostjo.

Sklep priznava insolvenčni postopek nad Agrokorjem in njegovimi hrvaškimi odvisnimi družbami kot glavni postopek nad njimi. Vse te družbe so v sklepu tudi navedene, med njimi pa ni Mercatorja - ne v sklepu zagrebških sodišč ne v sklepu Okrožnega sodišča v Ljubljani. "Tako ni nikakršne osnove za sklepanje, da gospod Ante Ramljak ali kdor koli drug posega v Mercatorjevo poslovanje."