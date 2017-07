Konzum bo še letos na Hrvaškem zaprl 105 trgovin

Povišanje plače naj bi bilo v povprečju osemodstotno

6. julij 2017 ob 19:33,

zadnji poseg: 6. julij 2017 ob 19:57

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaška trgovska veriga Konzum, ki je del koncerna Agrokor, je potrdila, da bodo do konca leta zaprli 105 svojih prodajaln na Hrvaškem. Hkrati pa so za 6000 najslabše plačanih delavcev napovedali povišico.

Zaprli bodo trgovine, ki že dalj časa ne prinašajo dobička in za katere obstaja velika verjetnost, da bodo nadaljevale s kopičenjem izgub. Njihovo zaprtje je nujno potrebno zaradi uresničenja operativne stabilnosti, trajnostnega poslovanja in ohranitve delovnih mest, so v današnjem sporočilu zapisali v Konzumu.

Konzum zaposluje približno 12.500 ljudi v 700 trgovinah na različnih koncih Hrvaške.

Večino delavcev naj bi prerazporedili

V 105 trgovinah, ki jih bodo zaprli v naslednje pol leta, je zaposlenih 870 delavcev. Pričakujejo, da jih bodo več kot 80 odstotkov prerazporedili v druge Konzumove prodajalne.

Ostali petini delavcev bodo "ponudili različne rešitve". Če jim ne bodo sprejemljive, bodo dobili odpoved v skladu s kolektivno pogodbo, ki zagotavlja višje odpravnine, kot jih določa delovni zakon, so poudarili v Konzumu.

22 trgovin naj bi zaprli še ta mesec

Spomnili so, da imajo izkušnje s prerazporeditvijo delavcev po zapiranju trgovin, ker so po prevzemu slovenskega trgovca Mercatorja zaradi določil o konkurenci morali zapreti 99 svojih trgovin v letih 2014 in 2015.

Hkrati so opozorili, da v tem času potrebujejo približno 250 sezonskih delavcev, predvsem ob obali in na otokih, a se soočajo z izrazno nemobilnostjo delavcev.

V sporočilu so navedli izjavo predsednice hrvaškega sindikata trgovine (STH) Zlatice Štulić, ki je izrazila zadovoljstvo, ker bo 6000 delavcev Konzuma s 1. avgustom dobilo višje plače. Kot je napovedala, si bodo prizadevali, da bodo delavci iz zaprtih trgovin izkoristili vse svoje pravice.

