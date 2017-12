Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zdravko Počivalšek naj bi po prepričanju enega izmed neizbranih kandidatov pri imenovanju Matvoza kršiel več pravil. Foto: BoBo Sorodne novice Agencijo za varstvo konkurence bo začasno vodil Andrej Matvoz Dodaj v

Upravno sodišče: Počivalškova izbira direktorja AVK nezakonita

Na sodbo pritožba ni mogoča

6. december 2017 ob 10:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Upravno sodišče je odločilo, da je odločba ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, na podlagi katere je ta kot najprimernejšega kandidata za direktorja Agencije za varstvo konkurence izbral Andreja Matvoza, nezakonita.

Odločba je po poročanju Dela in Siola nezakonita zaradi bistvenih kršitev pravil postopka ter posledično lahko tudi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja in kršitve materialnega prava, je odločilo upravno sodišče v sodbi, na katero ni pritožbe. Morebitne posledice, ki bi jih odločitev lahko imela, še niso znane. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zagotovilo, da odločitev nima vpliva na pravne akte, ki jih je pod vodstvom Matvoza izdal AVK.

Predlog za njegovo imenovanje je vlada poslala v DZ, čeprav je na upravnem sodišču potekala tožba zoper Počivalškovo izbiro kandidata. Sredi leta pa ga je ta postavil na mesto direktorja. Tožbo je vložil eden izmed neizbranih kandidatov Damijan Matičič, ki je v preteklosti že opravljal naloge direktorja varuha konkurence. Prepričan je namreč, da je bil postopek nezakonit, minister pa naj bi z izbiro kršil več pravil.

Matičičev pooblaščenec Borut Markošek je za Delo pojasnil, da sodbo še proučujejo, zato odločitve o morebitnih nadaljnjih korakih še niso sprejeli. Po njegovih besedah je možnosti več. "Ena od teh je poziv vladi, naj sproži postopek za razrešitev direktorja AVK-ja, druga je obvestilo Evropski komisiji oz. njenemu direktoratu za konkurenčnost o očitni kršitvi zakona, tretja pa vložitev morebitne odškodninske tožbe," je dejal za časopis in dodal, da pa so pogoje za mesto direktorja izpolnjevali trije kandidati. "Ali bo oseba, ki je bila imenovana na podlagi nezakonite odločbe ministra, ostala na svojem položaju, pa je dejansko stvar politične odločitve," je dodal Markošek.

Pravnik Rajko Pirnat je za časopis pojasnil, da sodišče ni odpravilo odločbe ministra, ampak je le ugotovilo njeno zakonitost. Odločba ministra ni prenehala veljati, imenovanje direktorja AVK je veljavno, je dejal in dodal, da pravnih posledic za mandat direktorja, ki je bil imenovan, tako ni. Strokovnjak za upravno pravo in profesor na ljubljanski pravni fakulteti Gorazd Trpin pa je za Siol zatrdil, da je imenovanja direktorja javne agencije zakonito: "Potrdil ga je državni zbor, zato ni več poti nazaj," je dejal in dodal: "V takšnih primerih ni mogoče zamenjati pravnomočno imenovanega direktorja. Neizbrani kandidat ima kvečjemu pravico do odškodnine. Pa še pri tem je vprašanje, ali bi bil v resnici izbran in ali je bil zaradi tega kršen njegov interes."

Ob tem okoliščine, povezane z imenovanjem Matvoza, preiskuje policija. Pod drobnogledom se je znašlo njegovo opravljanje prekrškovnega izpita, ki je pogoj za vodenje AVK. Če izpita ne bi uspešno naredil, bi samodejno izgubil službo. Matvozu naj bi pri opravljanju izpita pomagali kar pravniki na AVK-ju, Matvoz pa je to zavrnil in zagotavlja, da je izpit opravil sam, brez pomoči.

T. K. B.