Uspeh družbe Outfit 7 bolj zadovoljil zaposlene kot države, ki pobirajo davke

Davčne oaze so sestavni del poslovanja sodobnih podjetij

6. januar 2017 ob 16:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Domnevna prodaja korporacije Outfit 7 zakoncev Login, znane po govorečem mačku Tomu, odpira vprašanje, kdo je imel koristi od njenega poslovanja in dobičkov. Dobro poslovanje podjetja so namreč bolj občutili zaposleni kot pa države, ki pobirajo davke.

Kaže, da sta zakonca Samo in Iza Login, rezidenta Cipra, zgodbo zastavila tako, da so od nje imeli kar največje koristi zaposleni in razvijalci iger. Mnogi med njimi so postali manjši lastniki podjetja. Po pisanju Financ in revije Manager so bili deležni nagrajevanja v obliki delniških opcij.

Leta 2010 je na Gorenjskem ustanovljena Ekipa7 poslovala z dobičkom v višini 4,6 milijona evrov, od tega je državi plačala več kot 1,1 milijona evrov davka. Lani je družba zakoncev Login v Sloveniji, zdaj z imenom Ekipa 2, ustvarila ali prikazala dobiček, nižji od milijona, to pomeni plačilo davka okrog le še 200 tisočakov.

Davek plačan na Cipru

Večinska lastnika sta se očitno odločila, da bosta koristi razvoja in hitre rasti podjetja delila z zaposlenimi, ne državo ali državami. Samo in Iza Login sta rezidenta Cipra, korporacija Outfit 7 je zaradi nizkih davkov in lažjega zaposlovanja prav tako na Cipru, lanski čisti dobiček skupine, ki jo sestavljajo podružnice v davčno ugodnih državah, je znašal 80 milijonov evrov. Večino so si kot dividende razdelili lastniki. Plačanega davka je bilo, če sodimo po minulih poročanjih Managerja, za kakšna dva milijona. Na Cipru.

Vse je zakonito. Tako pač poslujejo novodobna podjetja. Smo pa videli že bolj sporne prakse. Pri velikanih, kot so Google, Amazon, facebook ali McDonalds - in sicer preusmerjanje dobičkov v jurisdikcije z nizkimi stopnjami, tudi ob manipulaciji transfernih cen. Imajo pa ti giganti nekaj skupnega z zakoncema Login, to je fundacija. Če od Outfita7 nimajo koristi države, ki bi pobrale davek od dobička, pa bi se lahko veselile določene organizacije, če bi jim zakonca, kot sta javno napovedovala, namenila sredstva iz svoje fundacije - menda za namen trajnostnega razvoja Zemlje.

Maja Derčar, Radio Slovenija