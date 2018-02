V dveh mesecih za vinjete 65,5 milijona evrov

Dars ima več kot 1.500 pooblaščenih prodajnih mest

20. februar 2018 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dars je v dveh mesecih (decembra lani in januarja letos) prodal skoraj 1,22 milijona vinjet, kar je šest odstotkov več kot leto prej. V blagajno se je steklo skupno 65,5 milijona evrov, kar je tri milijone več kot lani.

Največ prodanih vinjet je bilo letnih za cestninski razred 2A, kamor spadajo osebna vozila. Cestninski nadzorniki so med 1. januarjem in 5. februarjem izdali skupno 4.831 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali napačne uporabe vinjet, leto prej pa 3.370 plačilnih nalogov.

V letih 2017 in 2016 so v povprečju izdali okoli 56.500 glob letno. S tem so v državni proračun letno prispevali več kot osem milijonov evrov - če je vsak prejemnik globe izkoristil možnost plačila polovičnega zneska, torej 150 evrov. Globe niso prihodek Darsa, temveč se v celoti stekajo v državni proračun.

Uporaba vinjet je sicer na slovenskih avtocestah in hitrih cestah obvezna, kršiteljem pa grozi globa med 300 in 800 evrov. Poleg tega lahko nadzorniki od voznika zahtevajo, da kupi vinjeto za nadaljevanje vožnje.

V Sloveniji ima Dars več kot 1.500 pooblaščenih prodajnih mest, to so bencinski servisi, marketi, trafike, poštni uradi in drugi. Opozarjajo, da mora biti vinjeta na vozilu pravilno nameščena na notranjo stran vetrobranskega stekla, in sicer tako, da je jasno vidna od zunaj.

A. S.