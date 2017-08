Dars v prvem polletju povečal dobiček

Višanje deleža prihodkov od cestnin za tovornjake

25. avgust 2017 ob 20:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dars je v polletju ustvaril nekaj manj kot 61,5 milijona evrov čistega dobička. Prihodki družbe so dosegli slabih 212 milijonov evrov oz. 23 odstotkov več kot v lanskem obdobju.

Dars je tako na polovici leta na dobri poti, da občutno preseže lanske rezultate, ko je upravljavec avtocest ustvaril 372,16 milijona evrov prihodkov, čisti dobiček pa se je ustavil pri 102,45 milijona evrov.

Prihodki od vinjet so v letošnjem prvem šestmesečju dosegli 74,3 milijona evrov in bili za osem odstotkov višji kot v prvih šestih mesecih lani, prihodki od cestnin za tovornjake pa so poskočili za 31 odstotkov na 124,5 milijona evrov, je razvidno iz nerevidiranega poročila o polletnem poslovanju, s katerim se je danes seznanil nadzorni svet in ga je družba objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

V strukturi prihodkov od cestnin so prihodki od vinjet zavzeli 37 odstotkov, prihodki od cestninjenja tovornih vozil pa 63 odstotkov.

Več pobranih cestnin za tovornjake

V Darsu so pojasnili, da je letos v primerjavi s predhodnima letoma opaziti višanje deleža prihodkov od cestnin za tovornjake med vsemi cestninskimi prihodki, kar pripisujejo spremenjeni uredbi o določitvi dejavnikov prilagoditve višine cestnine za tovorna vozila s konca minulega leta. Pri teh spremembah je vlada upoštevala predvsem ekološki vidik, tako da vozila, ki bolj onesnažujejo, plačujejo več. Po oceni vlade ob sprejemu uredbe naj bi Dars na ta račun letos zbral do 44 milijonov evrov dodatnih prihodkov.

Dars je sicer prav v prvem letošnjem polletju začel z vzpostavljanjem infrastrukture za sistem elektronskega cestninjenja za tovorna vozila v prostem prometnem toku, ki naj bi zaživel z začetkom 2018.

Vrednost pogodbenih del je 90,6 milijona evrov in zaobjema vzpostavitev sistema in izvajanje dogovorjenih storitev v desetletnem obdobju delovanja sistema. Dars je pogodbo lani po dolgotrajnem postopku, polnem zapletov, sklenil s konzorcijem družb Telekom Slovenije in Q-Free. Za financiranje projekta je Dars pridobil tudi posojilo Evropske investicijske banke v višini 51 milijonov evrov.

G. K.