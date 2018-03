V Gorenju ne bo opozorilne stavke

Kolektivno pogodbo bodo usklajevali do 20. aprila

9. marec 2018 ob 19:00

Velenje - MMC RTV SLO

Uprava Gorenja in sindikat Skei sta se dogovorila o prenovi kolektivne pogodbe, zato je sindikat preklical dveurno opozorilno stavko, napovedano za sredo, 14. marca.

Uprava in predstavniki delavcev se bodo kmalu spet vrnili za pogajalsko mizo, saj bodo novo podjetniško kolektivno pogodbo skušali uskladiti najpozneje do 20. aprila. Med tem so iz Gorenja sporočili, da je bila januarska odpoved kolektivne pogodbe zakonita, a se je uprava vseeno pripravljena približati delavcem, če bo tudi sindikat upravi stopil naproti.

"Tako lahko zagotovimo ne le nadaljevanje pogajanj o novi kolektivni pogodbi, temveč tudi njihov čimprejšnji zaključek. Ker ostaja odprtih le še nekaj vprašanj, smo prepričani, da jih lahko rešimo v mesecu dni ter tako zagotovimo družbi Gorenje in njenim zaposlenim sodobno in uravnoteženo kolektivno pogodbo, ki bo ustrezala času in razmeram na trgu, zaposlenim pa zagotovila socialno varnost," je dogovor pozdravil predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac.

Predsednik sindikata Skei Gorenje Žan Zeba je poudaril, da je uprava Gorenja umaknila odpoved kolektivne pogodbe in da bi v sredo izvedli napovedano stavko, če tega ne bi storila. Sicer pa je pozdravil odločitev uprave in dejal, da upa, da se jim bo do 20. aprila uspelo dogovoriti. "Vsekakor pa bomo v nadaljevanju pogajanj v največji mogoči meri zastopali interese delavcev. Na začetku naslednjega tedna jim bomo na zborih delavcev tudi predstavili novo situacijo," je še dodal Zeba.

Delavce je januarja razburila odpoved podjetniške kolektivne pogodbe iz leta 1991, ki po oceni uprave Gorenja ne ustreza več razmeram na trgu. Spor je zanetil predlog uprave, da se dopust skrajša za štiri-pet dni, sindikat pa je pripravljen privoliti v skrajšanje dopusta le za dva dni. Ker uprava ni želela preklicati odpovedi omenjene pogodbe, je sindikat Skei za 14. marec napovedal dveurno stavko v vseh treh izmenah.

La. Da.