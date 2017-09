V Rogoškem gozdu že padajo prva drevesa

Civilno iniciativo Rešimo Rogoški gozd moti način, kako so se lotili del

26. september 2017 ob 10:45

Okoljevarstveno soglasje za projekt Magne v Hočah je pravnomočno, zato so se začela prva terenska dela. Delavci državnega podjetja Slovenski državni gozdovi so začeli s sečnjo štirih hektarjev Rogoškega gozda.

Posek štirih hektarjev državnega gozda, ki so mu nasprotovale nekatere lokalne civilne iniciative, je potreben za zadostitev pogojem kmetijskega sektorja, ki zahteva zagotovitev nadomestnih kmetijskih zemljišč. Območje pa morajo še pred izdajo gradbenega dovoljenja urediti za poznejši navoz živice z zemljišča bodoče Magnine tovarne.

Veljavni občinski prostorski načrt je sicer predvideval krčenja več kot osmih hektarjev državnega gozda, vendar se je temu uprl del okoliških prebivalcev. Hoški svetniki so nato prepolovili predvideno sečnjo, potem ko je občina Hoče Slivnica v dogovoru z državo del potrebnega zemljišča našla v nekdanji Darsovi separaciji.

Civilna iniciativa Rešimo Rogoški gozd se s to rešitvijo ne strinja, zdaj jih tudi moti način, kako so se lotili del. Po njihovem iz teh ni razvidno, da bi izvajali postopke za ohranitev rodovitne prsti, saj opravljajo izkope na različnih globinah, s stroji vozijo po zgornji plasti zemljine ter jo deponirajo v kupe različnih višin.

Ob tem opozarjajo, da lahko pride do mešanja živice z manj rodovitno prstjo, v kateri je kamenje, dež pa lahko izpira rodovitno prst. Prav njena zaščita je po njihovem mnenju ključna, da bo imel omilitveni ukrep ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč v obsegu štirih hektarjev, zaradi katerega bo padlo štiri hektarje gozda, sploh smisel.

Štiri hektarje gozda bodo predvidoma očistili v desetih dneh, vzpostavitev novih kmetijskih zemljišč pa mora biti po besedah hoškega župana Marka Soršaka zaključena v pol leta. Ob tem je ves čas del na zahtevo Zavoda za varovanje kulturne dediščine zagotovljen arheološki nadzor, trenutno pa tam na stroške investitorja potekajo tudi arheološka sondiranja.

Magna še čaka na gradbeno dovoljenje

Avstrijsko-kanadska avtomobilska multinacionalka, ki v Hočah v prvi fazi načrtuje lakirnico za 400 zaposlenih, pozneje pa tudi širitev proizvodnje, trenutno še vedno čaka na gradbeno dovoljenje. Tega pričakujejo predvidoma v začetku oktobra, na gospodarskem ministrstvu pa pravijo, da so tudi pogajanja v zvezi s pogodbama med državo in Magno v zaključni fazi. Do začetka gradbenih del bo z delom začela tudi komisija, v kateri bodo mesto dobili predstavniki okoljevarstvenih organizacij.

