Občinski svetniki potrdili spremembe prostorskega načrta zaradi projekta Magna

Iskanje nadomestnih kmetijskih zemljišč

7. september 2017 ob 09:59,

zadnji poseg: 7. september 2017 ob 10:07

Hoče Slivnica - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Svetniki občine Hoče - Slivnica so potrdili občinski prostorski načrt, ki spreminja nekdanjo Darsovo deponijo v kmetijska zemljišča, načrtovani posek Rogoškega gozda pa zmanjšuje z dobrih osmih na štiri hektarje.

S tovrstno rešitvijo se bodo nadomestila kmetijska zemljišča, kjer naj bi stala Magnina lakirnica. Odprto vprašanje je ostalo le, kaj bo z rogoškim gozdom, če bi po morebitni lakirnici prišlo tudi do prihodnjih stopenj gradnje Magnine tovarne v Hočah.

"Zagotovili so, da je štiri hektarje tisti gozd, ki ga bodo posekali. Druge površine do 24 hektarjev pa bodo poiskali v drugih občinah oziroma po celi Sloveniji. To je bil tehten razlog, da sem glasoval za nadaljevanje projekta Magna," je povedal občinski svetnik Anton Obreht.

Ob dodatnem širjenju Magne v Hočah bi namreč ob drugi stopnji gradnje potrebovali še dodatnih 24 hektarjev nadomestnih zemljišč, v vseh predvidenih fazah pa bi lahko padlo tudi do 66 hektarjev gozda. Kaj takšnega pa civilne pobude niso pripravljene sprejeti. Zato bo treba poiskati oz. se že iščejo alternativna zemljišča. "S prihodnostjo bomo iskali skupaj z župani sosednje občine. Gospod Ledina, ki podpira projekt, je sam našel rešitve in so sami to izrisali. To bomo z veseljem uporabili v prihodnosti, če bi prišlo do druge faze projekta," je pojasnil župan občine Hoče - Slivnica Marko Soršak.

Nadomestna zemljišča pa za zdaj ponujata tudi dve dolenjski občini. "Kak župan sosednje občine bi lahko poiskal kakšno gramoznico, ki se v tem primeru lahko usposobi v njive," je dodal Soršak.

Aleks Horvat, Radio Slovenija