V Švici bo začel delovati holding Steklarne Hrastnik

V steklarni s holdingom želijo omogočati nadaljnji razvoj steklarne

31. marec 2018 ob 14:05

Hrastnik - MMC RTV SLO, STA

V Švici bo aprila začel delovati holding Steklarne Hrastnik GlobalGlass. Kot pojasnjujejo v družbi, bodo tako omogočili nadaljnji mednarodni strateški razvoj steklarne, ki je v prvih treh mesecih letos ustvarila 15,2 milijona evrov prihodkov, kar je dva odstotka nad načrtom.

Dobiček v prvem trimesečju je medtem načrtovanega presegel kar za 43 odstotkov in je znašal 1,9 milijona evrov. Proizvodne kapacitete so skoraj v celoti zasedene do letošnjega zadnjega četrtletja, so še sporočili iz Steklarne Hrastnik.

Generalni direktor steklarne Peter Čas je prepričan, da bo holding GlobalGlass postavil temelje za dolgoročno rast in razvoj steklarne. "Dobri poslovni rezultati, rast povpraševanja in to, da so skoraj vse linije za pol leta naprej že zasedene, potrjujejo velikopotezne strateške načrte za širitev proizvodnih zmogljivosti," je dejal.

Načrtovana tudi tovarna na Poljskem

Donedavni predsednik divizije stekla v Steklarni Hrastnik Andrej Božič bo v prihodnjih šestih mesecih v vlogi svetovalca s svojim znanjem, izkušnjami in povezavami odigral ključno vlogo pri vzpostavitvi delovanja novoustanovljenega holdinga GlobalGlass. Hkrati bo Božič intenzivno vpet tudi v dejavnosti, povezane z vzpostavitvijo novega podjetja na Poljskem.

Steklarna Hrastnik bo tam predvidoma še letos ustanovila podjetje, ki naj bi bilo v 40-odstotni poljski lasti in 60-odstotni lasti švicarskega holdinga, leta 2019 pa naj bi na Poljskem začeli graditi tovarno. Vrednost naložbe je ocenjena na 70 milijonov evrov. Proizvodnja v novi tovarni na Poljskem bo predvidoma stekla že prihodnje leto.

Božič se poslavlja od steklarne

Z omenjenimi dejavnostmi se končuje osemletno delovanje Božiča v Steklarni Hrastnik. Kot so pojasnili, Božič iz osebnih razlogov ni sprejel funkcije predsednika izvršnega odbora v holdingu GlobalGlass in se podaja proti novim kariernim izzivom zunaj hrastniške steklarne. Člana izvršnega odbora v holdingu sta sicer Werner Vontobel in Igor Lah, ki prevzema aktivno poslovno vlogo.

V Steklarni Hrastnik so ob tem poudarili, da je Božič tlakoval pot sanaciji in reorganizaciji steklarne, ki se ji je v obdobju od 2010 do 2017 pod njegovim vodstvom vsako leto izboljševalo poslovanje, Steklarna Hrastnik pa je tako postala eden vodilnih nišnih proizvajalcev visokokakovostne embalaže.

L. L.