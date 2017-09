Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Oljkam so letos prizanesli vsaj škodljivci. Foto: Mojca Dumančič Sorodne novice Slovenski in hrvaški oljkarji družno v zaščito istrskega oljčnega olja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vroče in suho poletje oklestilo pridelek oljk

Manjši pridelek

2. september 2017 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Neugodne vremenske razmere so letos zagodle tudi pridelovalcem oljk v slovenski Istri, prve težave so se pojavile že spomladi, suho in vroče poletje pa je razmere za razvoj plodov le še poslabšalo, ocenjuje Viljanka Vesel iz Poskusnega centra za oljkarstvo.

"Pri cvetenju smo opazili nekaj težav. Bila je slabša oploditev, verjetno zaradi neugodne razporeditve padavin," je za STA pojasnila vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Viljanka Vesel, ki je ocenila, da so bili za razvoj plodov neugodni že spomladanski meseci.

V poletnih mesecih so se z nastopom obdobja suhega in izredno vročega vremena razmere za razvoj plodov še poslabšale. Dolgo obdobje brez padavin pomeni, da oljke počivajo. "Ne le da so plodovi majhni in presušeni, tudi tvorba olja je zmanjšana," je pojasnila Veselova.

"Pričakujemo več kot 40-odstoten izpad pridelka v primerjavi s povprečno letino," je dejala. Nekateri nasadi bodo letos ostali celo povsem brez pridelka, predvsem tam, kjer je zemlja plitva.

Plodove bodo začeli pobirati čez mesec dni

Do začetka obiranja plodov je še dober mesec in v tem obdobju je pomembno, da je veliko padavin, a spet ne preveč. "Če je v jesenskem obdobju naenkrat veliko padavin, to ne more več vplivati na tvorjenje olja, pač pa se plodovi le napolnijo z vodo," je pojasnila Veselova. V tem primeru je količinski obseg pridelka sicer večji, a pa je dejansko iztisnjenega olja še vedno malo, dražja je tudi predelava, saj jo pridelovalci plačujejo glede na težo pripeljanih oljk.

Veselova letos pričakuje kakovostno letino. Škodljivcev, oljke ogroža predvsem oljčna muha, je letos namreč zelo malo.

Grenko olje - velika vsebnost antioksidantov

Letošnje olje bo po njenih besedah tudi ugodno za zdravje potrošnikov. V letih, ko je padavin malo, je namreč olje običajno bolj grenko in pikantno, kar pa pomeni veliko vsebnost antioksidantov.

Po podatkih kmetijskega ministrstva se pridelava oljčnega olja v Sloveniji giblje med 500 in 700 tonami letno. V primerjavi z največjimi pridelovalkami v EU-ja je to zanemarljivo, vendar pa olje dosega visoko kakovost. Oljkarstvo v Sloveniji je omejeno na slovensko Istro, kjer ima zelo dolgo tradicijo, ter na del Goriških brd ter Goriškega.

