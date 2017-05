Začel je veljati Lex Mercator, a izredni član uprave še ni izbran

Interes je izrazila le Anja Strojin Štampar

6. maj 2017 ob 16:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada ima od danes zakonsko podlago, da v Mercator, ki je pod pritiskom zaradi težav Agrokorja, pošlje izrednega člana uprave. Neuradno se omenja nekaj imen za ta položaj.

Veljati je začel zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo, ki ga bo na predlog vlade imenovalo sodišče. O imenih bo vlada odločala na eni izmed prihodnjih sej. "O morebitnih kandidatih za zdaj ne želimo javno govoriti," so dejali na gospodarskem ministrstvu.

V javnosti so se medtem že pojavila ugibanja, kdo bi to lahko bil. Po neuradnih podatkih naj bi bili v ožjem izboru trije, spletne Finance pa so v petek med mogočimi kandidati omenile Anjo Strojin Štampar, Metoda Dragonjo, Marka Jakliča, Bogomirja Kovača, Ivana Simiča, Jerneja Tovšaka in Aleksandra Svetelška.

Strojin Štamparjeva je sicer edina, ki je Financam na vprašanje, ali drži, da je kandidatka za funkcijo in ali bi to sprejela, odgovorila, da "bi bil to zanimiv izziv". Na vprašanje, ali so ji funkcijo tudi dejansko ponudili, ni odgovorila.

Mercator je leta 2014 kupil Agrokor. Ta je zdaj zaradi približno šest milijard evrov dolgov zašel v velike težave z likvidnostjo in se je znašel pod hudim pritiskom upnikov. Hrvaška vlada je zato s pomočjo hitro sprejete zakonodaje imenovala posebno izredno upravo v koncernu, ki bo nadzorovano vodila prestrukturiranje skupine. Izredno upravo vodi Ante Ramljak.

A. Č.