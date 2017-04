Čizmić ob Mercatorjevi 78-milijonski izgubi: Mercator je stabilno podjetje

Predsednik nadzornega sveta Ante Todorić in nadzornik Ivan Crnjac odstopila

26. april 2017 ob 10:00,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mercator je stabilno podjetje in izpolnjuje vse svoje obveznosti, je dejal novi predsednik uprave družbe Tomislav Čizmić ob objavi lanskih rezultatov. Mercator je 2016 končal z 78-milijonsko izgubo.

Čizmić na novinarski konferenci ni mogel konkretno odgovoriti na vprašanja, kakšna bi lahko bila usoda Mercatorja po prestrukturiranju večinskega lastnika, hrvaškega koncerna Agrokor, je poročal STA. "Ukrepali bomo glede na dogajanje," je dejal Čizmić.



Mercator ima znotraj koncerna namreč ločen denarni tok, to relativno samostojnost pa mu trenutno zagotavlja tudi nedavni dogovor z bankami upnicami, ki kljub težavam Agrokorja niso zahtevale plačila obveznosti.

Pri trenutnem položaju je pomembno, da je Mercator stabilen, da so finančni tokovi ločeni od Agrokorja, da upnice Mercatorja podpirajo upravo in družbo ter da Mercator posluje bolje in izboljšuje tako tržni položaj kot dobičkonosnost, je poudaril Čizmić.

Koliko od 46 milijonov bo Mercator dobil nazaj?

Glede slabitev terjatev do družb v skupini Agrokor je povedal, da si prizadevajo, da bi jih dobili poplačane. Kdaj in v kakšni višini, pa je še prezgodaj govoriti, je dodal.

Torkovega odstopa predsednika in člana nadzornega sveta Anteja Todorića in Ivana Crnjca ni želel komentirati, ker da to ni stvar uprave, ampak nadzornega sveta in skupščine. V nadzornem svetu ostajajo ekonomist Matej Lahovnik, Damir Kuštrak, nekdanji hrvaški minister za finance v Račanovi vladi, po tem svetovalec v Agrokorju, Darko Knez, nekdanji predsednik uprave Konzuma, zdaj svetovalec v Agrokorju, ter Ivica Mudrinić, nekdanji šef hrvaškega Telekoma, pišejo spletne Finance. Po njihovih neuradnih informacijah namerava izredni upravitelj Agrokorja Ante Ramljak nadzorni svet Mercatorja zamenjati na junijski seji skupščine delničarjev.

O v torek sprejetem zakonu o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo, ki ga je vlada predlagala za preprečitev morebitnega Agrokorjevega izčrpavanja Mercatorja, je dejal, da razume skrb države za tako pomembno podjetje. Če bo to pomenilo dodatno zaščito družbe, pa ga podpira, je po poročanju STA-ja še dejal Čizmić.

Prodaja premoženja oklestila prihodke

Skupina Mercator je v letu 2016, brez upoštevanja prihodkov lansko leto prodanih Modiane in Intersporta, ustvarila 2,347 milijarde evrov prihodkov, kar predstavlja 3,8-odstotni medletni upad, izguba pa je bila 78-milijonska, kaže letno poročilo podjetja za preteklo leto, objavljeno na Seonetu. Predlani je Skupina Mercator leto končala z dobrimi 10 milijoni evri čistega dobička.

Upoštevajoč še prihodke Modiane in Intersporta, je Skupina Mercator leto 2016 končala z 2,493 milijarde evrov prihodkov iz prodaje, kar je 4,5 odstotka manj kot v letu 2015. Izguba iz poslovanja je bila 39,8 milijona evrov, izguba pred davki pa 77 milijonov evrov. Za 4,6 odstotka je v primerjavi z letom 2015 padla tudi bilančna vsota in se ustavila pri dobre 2,1 milijarde evrov, zmanjšali pa so zadolženost, in sicer za 44 milijonov evrov, na 805,3 milijona evrov.

Poslabšali so se še nekateri drugi kazalniki, saj je za 1,9 odstotka v medletni primerjavi upadla produktivnost, ki je znašala 125.400 evrov na zaposlenega, močno pa je upadla dodana vrednost na zaposlenega. Ta je bila v primerjavi z letom 2015 manjša za 21,7 odstotka in je znašala 18.200 evrov na zaposlenega. Poslabšala sta se tudi čista dobičkonosnost kapitala in prihodkov (upadla sta za 11,5 oz. 2,9 odstotka), EBITDA dobičkovna marža pa je upadla za 3,8 odstotne točke, na 1,6 odstotka.

Prenove dajejo rezultate

Eden glavnih dejavnikov za upadanje prihodkov je po besedah vodstva odprodaja nejedrnih dejavnosti. Lani so odprodali Modiano in Intersport, zaradi česar so jim prihodki upadli tudi na neslovenskih trgih. Zaradi prenov je bilo lani zaprtih več trgovin kot v 2015, med krivci za nižje prihodke pa navajajo še nov zakon na Hrvaškem in usklajevanje z mednarodnimi računovodskimi standardi, zaradi česar so morali oblikovati dodatne slabitve terjatev do Agrokorjevih družb v višini 46 milijonov evrov.

"Velike naložbe, predvsem v prenove in obnove maloprodajne mreže ter naložbe v osnovna sredstva, ki so se v letu 2016 povišale kar za 16,9 odstotka glede na leto 2015, dajejo pozitivne rezultate: Mercator povišuje svoj tržni delež, predvsem pa raste prodaja v vseh prenovljenih in osveženih trgovinah," so zapisali in dodali, da so velika vlaganja v konkurenčnost imela za posledico tudi znižanje dobičkonosnosti. Ob tem so zagotovili, da bodo tudi v prihodnje redno plačevali zaposlenim, dobaviteljem, bankam upnicam in državam, v katerih poslujejo.

Prihodki zrasli le v Črni gori

Najpomembnejša trga za Skupino Mercator še naprej ostajata trga Slovenije in Srbije. V Sloveniji so jim prihodki lani upadli za štiri odstotke, in sicer zaradi odprodaje blagovnih znamk Santana in Loka ter odprodaje Pekarne Grosuplje, M Holidays, Modiane, Intersporta in drugega poslovno nepotrebnega premoženja.



V Srbiji so prihodki upadli za 6,5 odstotka, kar je prav tako posledica odprodaje Modiane in Intersporta in zaprtja trgovin na podlagi odločitve regulatorja. Prihodki so jim upadli tudi na Hrvaškem (za 9,3 odstotka) in v BiH-u (za 3,7 odstotka), kjer družbi opravljata le še nepremičninsko dejavnost poslovanja. V Črni gori, kjer so bile v letu 2016 novo odprte prodajalne formata sosedske prodajalne, so se prihodki povečali za 6,8 odstotka.

Načrti: povečanje prihodkov in nove naložbe

Za letos v Mercatorju načrtujejo povečanje prihodkov na 2,4 milijarde evrov, kar je manj kot lani, pri čemer pričakujejo največji padec na Hrvaškem in v BiH-u, kjer bo ostala le še nepremičninska dejavnost.



Za naložbe bo letos šlo 68,5 milijona evrov, večji del tega za nov logistično-distribucijski center v Ljubljani. Tudi sicer bo 72 odstotkov tega zneska vloženih v Sloveniji.

Andrej Čebokli