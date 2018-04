Zadnja ponudba vodstva pred stavko velenjskega premogovnika

Sindikat SPESS opozorilne stavke ne podpira

12. april 2018 ob 18:02

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), ki je za 17. april napovedal dveurno opozorilno stavko delno v Premogovniku Velenje in delno v družbi HTZ, je v sredo prejel zadnjo ponudbo vodstva. Zaradi intenzivnih pogajanj, ki še potekajo, vsebine ponudbe za zdaj še niso želeli razkriti.

Zaupnik sindikata SDRES Asmir Bećarević je sicer opozoril, da je generalni direktor družbe Ludvik Golob na četrtkovem razširjenem kolegiju obvestil podrejene, da bodo začeli s podpisi delavcev preverjati, kdo se bo stavke udeležil in kdo ne. Če se bo večina opredelila za stavko, pa namerava Golob na dan stavke kot eno izmed možnosti delavcem odrediti dopust, je dejal Bećarević in sodelavce ob tem pozval, da se do stavke s podpisi, ki jih bo zbiral delodajalec, ne opredeljujejo, ker gre za ustavno pravico delavca, ki jo mora poslovodstvo družbe spoštovati.

O dogajanju na zborih delavcev, ki so se začeli v torek in bodo potekali do petka, bo Bećarević sicer več povedal na petkovi novinarski konferenci v Ljubljani. Stavkovni odbor SDRES-a je odločitev o opozorilni stavki sprejel po pogovoru z zaposlenimi. Menijo namreč, da do zdaj s socialnim dialogom niso dosegli želenega in da jih delodajalec namenoma ne upošteva.

V SDRES-u pričakujejo, da se bo stavke udeležilo najmanj 600 od skupaj okoli 1.200 zaposlenih v Premogovniku Velenje in 800 zaposlenih v HTZ-ju. Generalni direktor Golob je sicer v ponedeljek dejal, da so se o vseh zahtevah, ki jih je sindikat naslovil na Premogovnik Velenje, s sindikatom pogajali na več skupnih sestankih.

Vodstvo: "Sindikat neti nemir"

"Pripravili smo jim tudi konkretne predloge, do katerih pa se vse do danes še niso opredelili, ampak so medijem raje posredovali informacijo o opozorilni stavki, ki je ne podpira niti večinski sindikat SPESS, zato to razumemo kot ponovno netenje nemira med zaposlenimi in v javnosti," so v ponedeljek sporočili iz Premogovnika Velenje.

V Sindikatu pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), ki povezuje okoli 70 odstotkov zaposlenih v skupini Premogovnik Velenje, opozorilne stavke ne podpirajo. Kot so zapisali na svoji spletni strani, so do zdaj v pogajanjih z vodstvoma družb Premogovnik Velenje in HTZ od osmih uspešno končali dogovarjanje o petih zahtevah, med drugim o nagradi za delovno uspešnost v letu 2017.

Odprt je med drugim še dogovor o ureditvi vprašanja efektivnega delovnega časa in o letošnjem regresu, o čemer se namerava SPESS pogajati še naprej. Glede efektivnega delovnega časa pa navaja, da je bil narejen napredek in da je "realno pričakovati, da bo še v tem mesecu uprava podala sprejemljiv predlog o novem delovnem času, ki bo v efektivni delovni čas vključeval tudi pripravo na delo". Končni rok za dogovor o znesku in datumu izplačila regresa pa je 30. junij.

G. K.