Novinarji časopisov Dnevnik in Večer so zaradi napovedane združitve zaskrbljeni. Kakšne bodo posledice? Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Nikakor ne bomo pristali na morebitno zoževanje raznovrstnih informacij, s čimer bi prizadeli svoje zveste bralce, to bi pomenilo tudi ožanje novinarske svobode, kritične misli, drugačnih pogledov. O novinarski svobodi Časopisa Dnevnik in Večer sta napovedala združitev, saj to, po njihovih navedbah, narekujejo razmere na trgu. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Združevanje Dnevnika in Večera skrbi novinarje obeh časopisov

Poziv k vključitvi vseh socialnih partnerjev

3. avgust 2018 ob 20:02

Ljubljana/Maribor - MMC RTV SLO, STA

Družbi Dnevnik in Večer, ki sta nedavno napovedali združitev, o tem nista seznanili socialnih partnerjev. Novinarji obeh časopisov so zaskrbljeni, sploh ker je Večer že odpovedal kolektivno pogodbo. Kakšne posledice in tveganja prinaša združitev?

"Novinarji medijskih družb Dnevnik in Večer smo skeptični in zaskrbljeni nad napovedanim združevanjem dnevnikov Večer in Dnevnik v novoustanovljeni DV Mediji," so v skupnem sporočilu za javnost zapisali izvršni odbori sindikatov novinarjev Slovenije, Večera in Dnevnika.

Hkrati z napovedano združitvijo je namreč delodajalec Večer odpovedal tudi kolektivno pogodbo in participacijski sporazum s svetom delavcev. "To že nakazuje, da bodo združevanje medijskega portfelja spremljali konflikti namesto dialoga socialnih partnerjev," so opozorili.

Upravi matičnih družb so zato pozvali, naj delavska zastopstva vključijo v vse faze združitvenih postopkov ter h korektnemu in enakopravnemu informiranju. Sindikata pri delodajalcu se bosta povezovala in ob podpori krovnega novinarskega sindikata ob morebitnih kršitvah in zmanjšanju delavskih pravic skupaj tudi ukrepala.

Kakšne bodo posledice združitve?

Prenos medijskega portfelja na novo družbo bo odločilno vplival na delovno pravni status, plače in zaposlenost v izpraznjenih matičnih družbah. Kot so še opozorili, so bile podobne spremembe doslej praviloma izvedene z odpuščanji delavcev ter s krčenjem kolektivnih in individualnih delavskih pravic.

Podobno pričakujejo zaposleni. "Pričakujemo ohranitev socialnega dialoga in dogovore v prid novinarjem in zaposlenim ter s tem našim bralcem," so zapisali v sporočilu, podpisanem s strani aktiva DNS Večera, zastopstva uredništva Večer, sindikatov Večera in Pergam-Večera, sveta delavcev Večera in DNS.

Časopisa imata značilno identiteto

"Pričakovali bi, da bo uprava obveščanju zaposlenih in komunikaciji o tako koreniti spremembi, kot je povezovanje z Dnevnikom, namenila bistveno več pozornosti. Namesto tega pa je v prvih pogovorih napovedala odpoved ključnih aktov za zaposlene, kar se zdi precej slab signal v odnosu in razmerjih do zaposlenih, zlasti v medijski hiši, ki vsaj v principu temelji na komunikaciji," so izpostavili.

Kot so poudarili, sta imela doslej oba časopisa svojo značilno identiteto in temu primerno uredniško politiko, čemur se ne nameravajo odreči. "Nikakor ne bomo pristali na morebitno zoževanje raznovrstnih informacij, s čimer bi prizadeli svoje zveste bralce, to bi pomenilo tudi ožanje novinarske svobode, kritične misli, drugačnih pogledov," so še zapisali.

