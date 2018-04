Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Svet delavcev SŽ - Potniški promet je na Slovenski državni holding (SDH), nadzorni svet ter vodstvo železnic naslovil poziv k razrešitvi Silva Berdajsa z vseh funkcij. Očitajo mu kršenje etičnega kodeksa SŽ-ja in zakonodaje. Foto: BoBo Sorodne novice Ravs med sindikalisti na Slovenskih železnicah se še vedno ni umiril Berdajs, sindikalist Slovenskih železnic, obžaluje svoje psovke

Železničarski sindikalist Pavlič odstopil z vseh položajev v SŽ-ju

Odstop ponudil tudi Berdajs

4. april 2018 ob 20:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Predsednik sindikata železničarjev Albert Pavlič je odstopil z vseh položajev na Slovenskih železnicah. Tudi drugi sindikalist Slavko Berdajs je ponudil svoj odstop, a končno besedo o tem prepustil delavskemu svetu.

Mesec dni trajajoč spor med najvplivnejšima sindikalnikalistoma v SŽ-ju – oba sta na Slovenskih železnicah že več kot 30 let in imata približno 8000 evrov bruto plače, domnevno pa sta sprta zaradi preiskave suma korupcije v družbi - je danes prvi presekal Pavlič in odstopil z mesta predsednika sindikata železničarjev in zveze delavskih sindikatov Solidarnost.

Na železnicah je zaposlenih 7500 ljudi, skoraj vsi so včlanjeni v sindikate, ki jih nadzorujeta oba vpletena. Pri Pavliču jih je 2300, pri Berdajsu pa 4500. In prav pridobivanje drugih na svojo stran je povzročilo neprimerno komunikacijo med Berdajsom in Antonom Škrajnarjem iz SŽ - Potniškega prometa, ki ga je Berdajs skušal pridobiti na svojo stran.

Delavski svet se bo o njegovi neprimerni komunikaciji izrekel v torek. Tako Berdajs kot Pavlič sicer ostajata zaposlena pri Slovenskih železnicah, a proti njima poteka disciplinski postopek.

VIDEO Sindikalni spor v Slovenskih železnicah

T. H., Florjan Zupan/TV Slovenija